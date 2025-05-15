ВСУ атаковали дронами вышку и предприятие в Горловке в ДНР

ВСУ повредили дронами связь и инфраструктуру Горловки

Tекст: Вера Басилая

ВСУ осуществили атаки беспилотниками по объектам в Калининском и Центрально-Городском районах Горловки, следует из сообщения Приходько в Telegram-канале .

По его данным, повреждена инфраструктура предприятия, теплоэнергетической компании, жилой дом и гараж. FPV-дрон нанес удар по вышке сотовой связи, что привело к перебоям в работе сети.

Управление администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины зафиксировало за сутки 20 ударов ВСУ по Горловке, из них шесть – с начала текущих суток. Также сообщается о шести обстрелах города из 155-мм артиллерии.

В результате удара по Дзержинску ДНР ранены три мирных жителя. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, однако по уточненным данным количество раненых увеличилось до трех человек. Мэр города отметил, что атаки осуществляются вооруженными формированиями Украины.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал Советский район Макеевки в ДНР, в результате чего была ранена 14-летняя девочка и поврежден жилой дом.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что зафиксированы повреждения в жилых домах и одном автомобиле в Горловке после новых десяти атак, жертв среди гражданских нет.

