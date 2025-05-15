Девочка-подросток ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ в ДНР

Подросток получил ранения при атаке украинского дрона на жилой дом в ДНР

Tекст: Ирма Каплан

Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по жилому дому на улице Декабристов в Макеевке Донецкой Народной Республики, из-за чего была ранена девочка-подросток, жительница дома, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка-подросток 2011 года рождения», –говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что сведения о последствиях обстрелов ВСУ продолжают поступать.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате новых десяти атак на ДНР зафиксированы повреждения в жилых домах и одном автомобиле в Горловке, пострадавших среди граждан нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.