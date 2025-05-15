Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.18 комментариев
Девочка-подросток ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ в ДНР
Подросток получил ранения при атаке украинского дрона на жилой дом в ДНР
В результате атаки украинского дрона-камикадзе на Советский район Макеевки в ДНР ранена 14-летняя девочка, поврежден жилой дом, сообщили в сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
Украинские войска нанесли удар дроном-камикадзе по жилому дому на улице Декабристов в Макеевке Донецкой Народной Республики, из-за чего была ранена девочка-подросток, жительница дома, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«Населенный пункт Макеевка (Советский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Декабристов ранена девочка-подросток 2011 года рождения», –говорится в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что сведения о последствиях обстрелов ВСУ продолжают поступать.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате новых десяти атак на ДНР зафиксированы повреждения в жилых домах и одном автомобиле в Горловке, пострадавших среди граждан нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.