На Украине директора школы уволили за использование русского языка

Tекст: Мария Иванова

Директора одной из школ Киевской области уволили за использование русского языка и несоответствие требованиям к знанию украинского, сообщила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик. По ее словам, аттестация в апреле 2025 года выявила, что директор не соответствует занимаемой должности, и после этого была уволена по приказу начальника управления образования, передает ТАСС.

Причиной проверки стали жалобы родителей, которые возмущались, что директор общается с детьми и родителями на русском языке. Как сообщила Лещик, на многочисленные замечания о необходимости использовать государственный язык директор не реагировала, объясняя это удобством общения.

Омбудсмен также уточнила, что после назначения директором в 2021 году уволенная так и не предоставила документ, подтверждающий уровень владения украинским языком. На Украине этот документ обязаны предъявлять все кандидаты до вступления в должность.

С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка из общественной жизни. В 2019 году был принят закон, значительно ограничивший использование русского и других языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели запрет на публичное употребление русского языка, а также запретили его преподавание в школах и университетах, однако, несмотря на это, многие жители страны продолжают использовать русский в быту, что нередко становится причиной конфликтов.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что темпы перехода на украинский язык в школах крупных городов замедлились, несмотря на введенные ограничения и проверки. При этом в учебных заведениях Украины началась новая волна проверок соблюдения обязательного использования украинского языка, и число учеников, обучающихся на русском языке, значительно уменьшилось.

10 мая в Киеве возле Мемориала Вечной Славы пенсионеров задержали за исполнение песен на русском языке в День Победы.