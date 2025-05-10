Tекст: Антон Антонов

«К Вечному огню подошла группа людей, которые начали громко петь разные песни на русском, однако с измененными словами», – пишут украинские СМИ. Один из них выкрикивал слова о «медалях за город Вашингтон», передает РИА «Новости».

К группе подошли правоохранители и попросили прекратить пение. Мужчина, объясняясь только на украинском языке, заявил полицейским, что вправе «исполнять песни, которые желает». Полицейские силой хотели увести его и сопровождавшую женщину к патрульной машине. Они оба упали на асфальт и лежали какое-то время.

Очевидцы на месте выразили возмущение действиями полиции. «Ну и что, пришли люди, спели песни солдатам – не вам – про войну. Как вам не стыдно, полицейские?» – сказала одна из женщин. Другая добавила, что стражам порядка не стыдно, потому что «они получают за это деньги».

Позже пенсионеров силой посадили в патрульные автомобили, чтобы доставить в отделение.

В марте премьер Украины Денис Шмыгаль признал отсутствие оснований для запрета песен на русском языке согласно национальному и международному законодательству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве в День Победы полиция задержала пожилую женщину, которая возлагала цветы к монументу и отказалась снимать пилотку с красной звездой. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на переименование этого дня на Украине в День Европы.