Tекст: Ольга Иванова

Он обратился к гражданам в своем Telegram-канале, подчеркнув важность Великой Отечественной войны для украинских семей, передает РИА «Новости». В своем поздравлении Бужанский написал: «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная – это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей».

Президент Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы со 9 на 8 мая, переименовав его в День памяти и победы над нацизмом. Теперь 9 мая официально отмечается как День Европы на Украине.

Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.