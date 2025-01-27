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На Украине заявили об арестах мэров по всей стране
Ассоциация городов Украины пожаловалась на задержания мэров по всей стране
Ассоциация городов Украины сообщила о волне задержаний мэров по всей стране и обвинила власти в давлении на местное самоуправление.
В понедельник Ассоциация городов Украины заявила о волне задержаний и арестов мэров по всей стране. В обращении, опубликованном на сайте ассоциации, говорится о нарастающем давлении на органы местного самоуправления со стороны силовых структур. Обращение направлено Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».
В тексте обращения отмечается, что нарушаются законодательные нормы и процедуры при проведении процессуальных действий против глав небольших общин уже в 2025 году.
Приведены примеры домашнего ареста и отстранения от должности мэра Нетишина Александра Супрунюка за покупку дронов для военных, задержания мэра Дрогобыча Тараса Кучмы за празднование Дня Соборности и ареста мэра Ирпеня Александра Маркушина за выезд его отца-одиночки за границу.
Ассоциация сообщила, что это лишь часть случаев первого месяца текущего года, когда «искусственными делами» государственные органы лишают общины избранных руководителей.
Организация призвала Зеленского вмешаться в сложившуюся ситуацию.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, включая аресты, санкционированные американскими структурами.