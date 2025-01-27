Ассоциация городов Украины пожаловалась на задержания мэров по всей стране

Tекст: Вера Басилая

В понедельник Ассоциация городов Украины заявила о волне задержаний и арестов мэров по всей стране. В обращении, опубликованном на сайте ассоциации, говорится о нарастающем давлении на органы местного самоуправления со стороны силовых структур. Обращение направлено Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

В тексте обращения отмечается, что нарушаются законодательные нормы и процедуры при проведении процессуальных действий против глав небольших общин уже в 2025 году.

Приведены примеры домашнего ареста и отстранения от должности мэра Нетишина Александра Супрунюка за покупку дронов для военных, задержания мэра Дрогобыча Тараса Кучмы за празднование Дня Соборности и ареста мэра Ирпеня Александра Маркушина за выезд его отца-одиночки за границу.

Ассоциация сообщила, что это лишь часть случаев первого месяца текущего года, когда «искусственными делами» государственные органы лишают общины избранных руководителей.

Организация призвала Зеленского вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что в Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, включая аресты, санкционированные американскими структурами.