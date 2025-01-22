Tекст: Александра Юдина

Киевский режим начал массовые репрессии против высокопоставленных командиров ВСУ, передает РИА «Новости».

По его словам, репрессии направлены на перемещение ответственности за военные неудачи на командиров.

Рогов заявил, что аресты офицеров санкционированы американской стороной. Это связано с недовольством Вашингтона положением дел на фронте и продвижением российских войск.

«За арестами стоит государственное бюро расследований Украины, подконтрольное американским структурам», – добавил он.

Среди уже задержанных значатся Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны. В Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.