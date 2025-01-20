Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.4 комментария
Генштаб ВСУ признал сложность ситуации на фронте
Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации и превосходстве армии России
В Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, отметив превосходство российской армии в техническом оснащении и численности.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что обстановка на фронте остается сложной для украинских войск, передает ТАСС. Украинские военные также отметили, что российская армия превосходит их как по техническому оснащению, так и по численности личного состава.