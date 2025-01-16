Депутат Верховной рады обвинила Генштаб ВСУ в переводе узкопрофильных специалистов в пехоту

Tекст: Максим Попов

Как сообщила Безуглая, командование ВСУ продолжает перевод узкопрофильных специалистов в пехоту, передает РИА «Новости». Она отметила, что сначала специалисты переводятся в роты охраны, а затем квалифицируются как «ненужные» и отправляются на фронт.

Депутат уточнила, что в ближайшие дни планируется мобилизация специалистов по радиоэлектронной борьбе. Также под угрозой перевода находятся специалисты, работающие со станциями стратегического уровня.

«При этом никакого сокращения штабов не проводится, и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается», – добавила Безуглая. Кроме того, она сообщила, что массово переводятся техники и механики воздушных сил Украины в пехотные подразделения.

До этого депутат Рады Сергей Евтушок выразил недовольство решением генштаба ВСУ о переводе авиатехников и специалистов ПВО в пехотные части, указав на их важность для авиационных операций. Напомним, в конце прошлого года Guardian сообщила, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 оказались пригодными к боевым задачам, тогда как остальные 66 признаны «старыми, больными или алкоголиками».