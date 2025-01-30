Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева
Кличко обвинил Зеленского в дестабилизации Киева и блокировании восстановления
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о нарастающем давлении на местные власти украинской столицы со стороны правоохранительных органов, обвинив их в манипуляциях и нарушениях.
Кличко заявил об усилении давления на местную власть со стороны украинских правоохранителей, передает РИА «Новости».
По его словам, окружение Зеленского пытается дестабилизировать власть в Киеве и разрушить местное самоуправление.
Кличко отметил, что новый глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко блокирует восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры, что приводит к проблемам в управлении городом.
Мэр Киева также подчеркнул, что давление со стороны правоохранителей усилилось недавно, и они используют манипуляции, ложь и фиктивные уголовные дела для дискредитации местной власти.
Кличко сообщил, что в следственных действиях против киевских властей задействованы все силовые структуры Украины.
Ранее Кличко обвинил нового главу Киевской городской военной администрации в дестабилизации управления городом и попытке перехватить полномочия мэра.