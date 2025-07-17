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В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения
Депутат Белик назвал слова мэра Львова признаком морального разложения
Провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового о возможности обмена останков советских воинов свидетельствует о полном моральном разложении и проблемах с ментальным здоровьем, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По словам Белика, провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового о возможном обмене останков советских воинов является признаком полного морального разложения и проблем с ментальным здоровьем, передает РИА «Новости».
По его словам, «у мэра Львова, судя по сказанному им, проблемы не только с моралью, но и с ментальным здоровьем».
Депутат заявил, что его слова являются кощунством, оскорбляют память павших.
Белик добавил, что подобные идеи могут возникнуть только у людей, полностью далеких от нравственных принципов и, возможно, рассчитывающих на одобрение неонацистов. Он подчеркнул, что преступная идеология, распространившаяся на Украине при поддержке Запада, породила таких политиков, как Садовой, и что им место на скамье подсудимых, а не в органах власти.
Парламентарий отметил, что память о погибших советских солдатах, среди которых были и украинцы, является святой для России. Он назвал действия киевских властей примером варварского отношения к воинским захоронениям и заявил, что история даст свою оценку происходящему.
Мэр Львова предложил обменять останки советских солдат на украинских пленных.
Замглавы организации «Офицеры России» назвал это предложение вандализмом.
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал идею мэра Львова по обмену останков советских воинов.