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Замглавы «Офицеров России» счел вандализмом предложение мэра Львова об обмене останков воинов
Организация «Офицеры России» резко осудила инициативу Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских солдат на украинских пленных.
Идея обмена останков советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, находящихся в российском плену, отражает бесчеловечность украинских властей, заявил председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов ТАСС.
По его словам, такие действия и заявления мэра Львова Андрея Садового подчеркивают «людоедскую сущность киевского режима», а эксгумация братских могил советских солдат и офицеров, среди которых много этнических украинцев, является «верхом кощунства».
Шкурлатов отметил, что в предложении Садового не говорилось об обмене останков советских солдат на погибших украинских военных. Он выразил мнение, что Украине не нужны мертвые тела своих солдат из-за крупных выплат семьям погибших.
Тем не менее, по словам Шкурлатова, Россия, возможно, согласится на подобную сделку. «Для нас наши павшие как часовые, и для нас это действительно святой момент. Они должны быть опознаны и захоронены со всеми полагающимися воинскими почестями. Они должны обрести свой дом. Те люди, те солдаты и офицеры, которые отставили нашу Родину 80 лет назад. Мы должны сделать для этого все возможное», – сказал Шкурлатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове завершили работы по эксгумации останков советских солдат с территории Холма Славы, где обнаружили 355 человек.
Киевское руководство пытается признать депортацией выселение украинцев из Польши после Второй мировой войны по политическим причинам. У властей Варшавы остается крайне мало инструментов для контрдействий в отношении Киева.