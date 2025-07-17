Tекст: Денис Тельманов

Идея обмена останков советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, находящихся в российском плену, отражает бесчеловечность украинских властей, заявил председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов ТАСС.

По его словам, такие действия и заявления мэра Львова Андрея Садового подчеркивают «людоедскую сущность киевского режима», а эксгумация братских могил советских солдат и офицеров, среди которых много этнических украинцев, является «верхом кощунства».

Шкурлатов отметил, что в предложении Садового не говорилось об обмене останков советских солдат на погибших украинских военных. Он выразил мнение, что Украине не нужны мертвые тела своих солдат из-за крупных выплат семьям погибших.

Тем не менее, по словам Шкурлатова, Россия, возможно, согласится на подобную сделку. «Для нас наши павшие как часовые, и для нас это действительно святой момент. Они должны быть опознаны и захоронены со всеми полагающимися воинскими почестями. Они должны обрести свой дом. Те люди, те солдаты и офицеры, которые отставили нашу Родину 80 лет назад. Мы должны сделать для этого все возможное», – сказал Шкурлатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове завершили работы по эксгумации останков советских солдат с территории Холма Славы, где обнаружили 355 человек.

Киевское руководство пытается признать депортацией выселение украинцев из Польши после Второй мировой войны по политическим причинам. У властей Варшавы остается крайне мало инструментов для контрдействий в отношении Киева.