Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Пушков осудил предложение мэра Львова обменять останки советских воинов
Пушков раскритиковал идею мэра Львова по обмену останков советских останков на украинских военных
Резкое осуждение вызвала у российского сенатора Алексея Пушкова инициатива Андрея Садового по обмену останков советских солдат на украинских пленных.
Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков прокомментировал инициативу мэра Львова Андрея Садового по обмену эксгумированных останков советских воинов на украинских военнослужащих, сообщает ТАСС.
Пушков заявил на пресс-конференции: «Нет тех общечеловеческих норм [на Украине], которые регулируют поведение государств и их руководителей даже в условиях войны. Украина – страна, где исчезла какая-либо система ценностей. Когда не существует запретов. Не существует табу. Можно выступить с любым предложением и оправдать все, что угодно. Это характерная тенденция для тех, кто пришел к власти на Украине в 2014 году. И отсюда вот такого рода предложения, которые, кроме оторопи, ничего не могут вызвать».
По словам сенатора, инициатива мэра Львова свидетельствует о пренебрежении украинских властей базовыми моральными принципами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, организация «Офицеры России» ранее осудила предложение Андрея Садового обменять эксгумированные останки советских солдат на украинских пленных.
Во Львове завершили работы по эксгумации останков с территории Холма Славы, где обнаружили 355 человек.