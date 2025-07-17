  • Новость часаВласти Украины потребовали от УПЦ порвать связи с Русской православной церковью
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    28 комментариев
    17 июля 2025, 22:59 • Новости дня

    Женщина погибла в результате атаки беспилотника на Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Глушково в результате атаки FPV-дрона на гражданский автомобиль пострадала 57-летняя женщина, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    Пострадавшая получила ранения головы, груди, живота, конечностей, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина госпитализирована, сообщил Хинштейн в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинские беспилотники атаковали пляж в Курске, в результате чего погибли три человека и пострадали семь, включая пятилетнего мальчика. Позже ребенок скончался во время транспортировки в Москву.

    17 июля 2025, 11:19 • Новости дня
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В крупном распределительном пункте аммиака в районе Новотроицкого в ДНР украинские боевики разместили антенномачтовое на промышленном объекте с 550 тоннами аммиака, ВСУ планируют провокацию, чтобы обвинить в техногенной катастрофе Россию, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

    Предприятие относится к объектам опасности первого класса, и в случае поражения может произойти выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака, указал Ртищев. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

    Генерал подчеркнул, что подобные действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права, поскольку объект используют в военных целях. Действия Киева направлены на последующее обвинение России в техногенной катастрофе и нанесение ей репутационного ущерба.

    Также генерал напомнил о тактике «химического пояса», применяемой украинскими силами, которая предполагает установку и подрыв емкостей с токсичными химикатами на направлениях российских войск.

    Согласно полученным материалам, украинские военные готовят очередную провокацию по этому сценарию. В качестве доказательства Ртищев представил письмо заместителя директора госпредприятия «Укрхимтранс-аммиак» в адрес областной военной администрации, которое подтверждает размещение на объекте оборудования военного назначения.

    По информации военного ведомства, с начала спецоперации выявлено несколько десятков схронов с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. В 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория по производству отравляющих веществ, включая препараты на основе синильной кислоты.

    В мае 2025 года под Ильинкой в ДНР был найден очередной схрон с самодельными взрывными устройствами и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ показал наличие хлорпикрина, включенного в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Ртищев заявил, что в ходе 109-й сессии Исполсовета ОЗХО Россия обратилась с просьбой направить в страну команду экспертов для технического содействия расследованию. Он подчеркнул, что ранее представленные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции от ОЗХО, а порядка 40 вербальных нот России до сих пор остались без ответа.

    Ранее в июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 06:42 • Новости дня
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    Украина обвинила Польшу в терроре и репрессиях
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада приняла законопроект, официально признающий депортированными почти полмиллиона украинцев, выселенных с территории Польши после Второй мировой войны.

    Верховная рада приняла законопроект №2038 о признании депортированными украинцев, которые были выселены из Польши в 1944–1951 годах, передает ТАСС.

    Указывается, что «речь идет о почти полумиллионе украинцев, их семьях и детях», которые «в 1944–1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики».

    В документе заявляется, что депортации сопровождались нарушениями прав человека, включая «террор, репрессии и конфискации».

    Закон устанавливает статус депортированных, гарантии господдержки, а также обязательства по сохранению памяти «об этих депортациях, осуществленных коммунистическим режимами Польши и СССР».

    Переселения связаны с Люблинскими соглашениями, подписанными в 1944 году между польскими и советскими властями. По заявлению украинской стороны, с территории Польши было выселено около 500 тыс. украинцев, а в обратном направлении в Польшу переселили около 1,1 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты считают, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

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    17 июля 2025, 10:00 • Новости дня
    Подполье сообщило о подозрительных иностранных судах в порту Одессы

    В порту Одессы замечены судна с возможным вооружением для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В порт Одессы за последнее время зашло несколько подозрительных иностранных судов, на их борту может находиться военная помощь для ВСУ, сообщили в антифашистском подполье.

    Члены антифашистского подполья сообщили о заметном росте числа иностранных судов, прибывающих в порт Одессы, с возможным грузом военной помощи для ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам подпольщиков, есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева.

    Если поступившая информация о вооружениях подтвердится, то российской стороне будут переданы координаты складов и сухогрузов, после чего подполье сможет скорректировать удары по этим объектам. В подполье отмечают, что занимаются тщательной проверкой данных – подтверждение ожидается сразу от нескольких независимых друг от друга источников.

    «Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», – подчеркнул источник.

    Ранее подполье сообщило о поставках вооружения для ВСУ через порт Измаил, откуда его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область.

    В результате серии взрывов в Одессе получили повреждения портовые краны, техника и складские помещения.

    В мае ракеты «Искандер» нанесли удар по контейнеровозу и складу в порту Одессы, что привело к детонации и крупному пожару среди военных грузов, при этом на борту судна находились безэкипажные катера.

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    17 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    Полонист оценил закон Рады о терроре и репрессиях против украинцев в Польше

    Полонист Стремидловский: Украина подтверждает статус врага Польши

    Полонист оценил закон Рады о терроре и репрессиях против украинцев в Польше
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Украины признать депортацией выселение украинцев из Польши после Второй мировой войны связано не столько с историей, сколько с политикой. Киевское руководство пытается таким образом ответить на претензии в контексте Волынской резни. У Варшавы крайне мало инструментов для контрдействий в отношении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский.

    «С исторической точки зрения депортация украинцев из Польши – это вздор», – подчеркнул полонист Станислав Стремидловский. По его мнению, на Украине решили таким законопроектом ответить на претензии в контексте Волынской резни. «Разница состоит в том, что украинские националисты на Волыни зверски убили огромное число поляков, в то время как после операции «Висла» переселенцы не были уничтожены и, более того, чувствовали себя вполне нормально», – уточнил эксперт.

    Неслучайно именно сейчас Киев поднял этот вопрос, считает собеседник. «Это связано не столько с историей, сколько с политикой. Украина и Польша расходятся во взглядах и проводимых руководством стран курсах», – напомнил Стремидловский. Он выразил надежду, что теперь для польского населения наступит момент прозрения: «Украинцы – не друзья поляков и «не стена перед Россией», а их настоящие враги».

    Решение Киева признать переселение депортацией будет воспринято в Варшаве нервозно, но инструментов воздействия на соседнюю страну у властей республики почти нет. «Разговоры о том, что Польша заставит украинцев ответить, – пустые. Она не в силах закрыть аэропорт в Жешуве, что грозился сделать уходящий с поста президента Анджей Дуда. Максимум, что по зебам полякам, – это сорвать процесс принятия Украины в ЕС», – заключил Стремидловский.

    Ранее Верховная рада приняла законопроект о признании депортированными украинцев, которые были выселены с территории Польши в период с 1944 по 1951 годы. Отмечается, что «депортации проводились с грубым нарушением прав человека – применением террора, репрессий, конфискаций».

    «Помимо признания статуса депортированных и гарантий государственной поддержки пострадавшим или их потомкам, Украина также берет на себя обязанность чтить память об этих депортациях», – говорится в документе.

    Речь идет о так называемых Люблинских соглашениях – договорах, заключенных Польским комитетом национального освобождения с правительствами Белорусской, Украинской и Литовской ССР. По разным данным, за несколько лет из Польши было выселено около 500 тыс. украинцев, из СССР в Польшу переселили около 1,1 млн человек.

    Напомним, в конце августа 2024 года Дмитрий Кулеба, занимавший на тот момент пост главы МИД Украины, пообещал, что Киев не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни, однако попросил поляков чтить память украинцев, пострадавших в ходе операции «Висла» в апреле 1947 года, когда их переселили с юго-восточных земель Польши на север и запад страны. Это спровоцировало скандал, о чем писала газета ВЗГЛЯД,

    Отметим, в 1943 году члены Украинской повстанческой армии (УПА) зверски уничтожили на Волыни и в других регионах от 50 до 60 тыс. поляков. Спустя несколько лет Войско польское в рамках операции «Висла» переселило 137 тыс. украинцев, которые Варшавой рассматривались как база для социальной и хозяйственной мобилизации в интересах ОУН и УПА.

    При этом некоторые националисты, бежавшие в США и Канаду, описывали эти события как «депортацию украинцев с этнических украинских территорий коммунистическим режимом Польши», после чего УПА в пределах Польши перестала существовать как организованная сила. Москва же этому не препятствовала, так как сама решала схожие задачи на Западной Украине.

    Кроме того, операция «Висла» была эхом широкого обмена населением между Польшей и Советской Россией: в СССР ехали русские, украинцы, белорусы, литовцы и русины (около 1,8 млн человек), а в обратную сторону – поляки и евреи (около 530 тыс. человек). При этом те украинцы, которые отказались переезжать в СССР, и стали целью операции «Висла».

    Спустя год после заявления Кулебы, в июне 2025 года, в отношениях между Киевом и Варшавой вспыхнул новый скандал. Так, украинское внешнеполитическое ведомство болезненно отреагировал на новую формулировку названия дня памяти в Польше, который посвящен жертвам Волынской резни. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты прогнозировали: диалог между двумя странами продолжит ухудшаться, поскольку антиукраинская риторика становится одним из важнейших факторов польской внутренней политики.

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    17 июля 2025, 09:58 • Новости дня
    Экс-вице-премьера Украины Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью
    Экс-вице-премьера Украины Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Антикоррупционная прокуратура на Украине начала расследование против бывшего вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов в России).

    Стефанишину подозревают в злоупотреблении властью в период работы на посту министра юстиции и вице-премьера по вопросам евроинтеграции, заявил Гончаренко, передает РИА «Новости».

    Официальная сумма возможного ущерба не называется. Ранее в этот же день Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и роспуск правительства.

    Между тем украинские СМИ сообщили, что Стефанишина рассматривается в качестве главного кандидата на пост посла Украины в США, сообщает «Газета.Ru».

    Министр обороны Рустем Умеров, которого также называли возможным претендентом, будет заниматься переговорами с Россией в рамках стамбульского формата.

    В начале июля СМИ сообщали, что среди возможных преемников нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль и вице-премьер Ольга Стефанишина.

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    17 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    Экс-депутат Рады объяснил отказ США принять Умерова в качестве посла Украины

    Экс-депутат Рады: Умерова не назначили послом Украины в США из-за гражданства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Госдепартамент уведомил МИД Украины о невозможности утверждения Руслана Умерова послом Украины в Вашингтоне из-за его американского гражданства, пишут украинские СМИ.

    По законам США, гражданин страны не может быть послом иностранного государства в Америке, отмечает издание «Страна».

    В то же время официальных подтверждений наличия американского гражданства у Умерова не поступало, хотя его семья давно живет в США почти в полном составе. Ранее о трудностях с согласованием кандидатуры Умерова в Вашингтоне сообщал нардеп Ярослав Железняк.

    Согласно версии, озвученной близкими к офису президента, Умерова решили оставить на Украине, поскольку он считается эффективным руководителем переговорной группы по вопросам взаимодействия с Россией. В случае назначения послом он бы утратил возможность продолжать эти функции.

    Напомним, Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.

    Зеленский заявил, что Умерова на посту главы Минобороны заменит премьер Денис Шмыгаль, а самого Умерова планируют отправить послом в США.

    Ранее Стефанишину обвинили в злоупотреблении властью.

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    17 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов атаковали тепловозы ВСУ в ДНР под Добропольем

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Белозерское в ДНР российские FPV-дроны нанесли удары по тепловозам, которые использовались для транспортировки грузов военного назначения.

    Российские расчеты FPV-дронов нанесли удары по тепловозам, перевозившим военные грузы ВСУ в районе села Белозерское в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, подчеркнув, что атаки осуществили специалисты испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

    В ведомстве отметили: «Эффективность ударов подтверждается в том числе и кадрами, снятыми противником». По предварительным данным разведки, тепловозы регулярно использовались украинскими военными для транспортировки различных грузов военного назначения. Минобороны также опубликовало видео с места событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты беспилотников центра «Рубикон» нанесли удары по объектам ВСУ на передовой. Беспилотники уничтожили технику противника. Они также вывели из строя огневые точки и элементы систем связи.

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    17 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Мединский сообщил об обмене 19 тел погибших российских военных на 1 тыс. тел солдат ВСУ
    Мединский сообщил об обмене 19 тел погибших российских военных на 1 тыс. тел солдат ВСУ
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона передала украинской 1 тыс. тел военнослужащих украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    «В продолжение договоренностей «Стамбула» передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, представители киевского режима передали 19 тел погибших российских военных.

    «Да упокоятся они на родной земле», – заключил Мединский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва ожидает ответа от Киева по срокам третьего раунда переговоров.

    В начале июля российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран. Предыдущий обмен проходил 26 июня.

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    17 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины

    Политолог Скачко: Главная задача Свириденко – подготовить Украину к расплате с США за помощь

    Эксперт назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Задачами Юлии Свириденко на посту премьера Украины будут еще больший перевод экономики страны на военные рельсы, а также подготовка транспортной инфраструктуры и машиностроения для передачи под контроль США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В четверг Верховная рада проголосовала за новую главу правительства Украины.

    «Свириденко – это технократ, которая получила образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Также она училась в Европейской академии Берлина, считающейся передовым учреждением в части преподавания политических наук», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Главная ее задача – подготовить экономику Украины к расплате с США за оружие и другую помощь. Судя по всему, под американский контроль будут отданы машиностроительные и ремонтные предприятия, производство дронов, а также порты и железнодорожная логистика», – полагает собеседник.

    «По сути, Свириденко начала эту работу еще в апреле, когда в должности министра экономики подписала с главой минфина США Скоттом Бессентом соглашение о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund), известное как сделка по редкоземельным металлам», – напомнил он.

    «При этом, остатки украинской экономики новый кабмин будет пытаться в максимально возможной степени перевести на военные рельсы, поскольку Киевом и Брюсселем сделан курс на эскалацию конфликта с Россией. Собственно, Свириденко уже заявила, что одной из главных ее задач будет масштабирование производства собственного оружия», – посетовал аналитик.

    «Кроме того, она может инициировать приезд в Киев новых европейских инструкторов и военно-политических экспертов для обмена опытом и помощи ТЦК в мобилизации еще большего количества украинцев. В общем, приход Свириденко знаменует продление и эскалацию конфликта с Россией. Впрочем, это лишь затягивание предсмертной агонии Украины, как государства», – резюмировал эксперт.

    В четверг Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны. Ее кандидатуру поддержали 262 депутата, что превысило необходимый минимум в 226 голосов. Против выступили 22 парламентария.

    Ранее назначить Свириденко премьером предложил Владимир Зеленский. Это произошло на фоне отставки Дениса Шмыгаля и перевода его на пост министра обороны.

    Смена кабмина продиктована ухудшением экономической ситуации и усиление внутриполитической борьбы между Банковой и Радой, о чем писала газета ВЗГЛЯД. Приход Свириденко позволит главе офиса Зеленского Андрею Ермаку еще больше сконцентрировать власть в своих руках.

    По словам бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова смена кабмина объясняется не политическими мотивами, а желанием «притормозить» падение украинской экономики. У Банковой почти не осталось пространства для маневров, но процесс отставки правительства затягивается искусственно, указывал он.

    Лихорадить украинское правительств начало еще осенью прошлого года, когда состав обновился наполовину. В частности, были заменены восемь министров. Также Зеленский провел масштабные перестановки в военном руководстве страны, приняв отставку Михаила Драпатого с поста командующего сухопутными войсками.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония, а задействованные в ней лица не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Воронеже пострадали трое детей
    В результате атаки БПЛА в Воронеже пострадали трое детей
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронеже фрагменты дрона повредили жилой дом, пострадали трое детей, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над Воронежем и пригородом сбито как минимум пять БПЛА. Он сообщил, что обломки дрона попали в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа.

    «Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте», – говорится в сообщении.

    В четырех квартирах повреждены окна, стена и фасады. Жильцы одного из подъездов были эвакуированы, для них уже организован пункт временного размещения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд российских регионов подвергся атакам украинских БПЛА. Российская ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву. В Ленинградской области объявили опасность БПЛА.

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    17 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    @ Jens Buttner/ZB/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Решение Вашингтона изменить график поставок комплексов Patriot подтверждается заявлением на сайте швейцарского федерального совета, передает РИА «Новости». Министерство обороны США официально проинформировало министерство обороны Швейцарии о пересмотре приоритетов поставок в пользу поддержки противовоздушной обороны Украины.

    В документе отмечается: «Министерство обороны США проинформировало МО Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в ее противовоздушной обороне. Швейцария также затронута».

    Власти Швейцарии пока не располагают информацией о том, затронет ли задержка весь объем заказа, включая ракеты, и на какой именно срок откладываются поставки. Ранее из Соединенных Штатов ожидалась передача пяти комплексов Patriot, поставки которых должны были начаться с 2027 года.

    Правительство Швейцарии заключило в 2022 году контракт на приобретение 36 истребителей F-35A и пяти комплексов Patriot, изначально планируя получить вооружение в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

    Российские баллистические ракеты создают сложности для работы американских систем Patriot на Украине. Согласование условий передачи комплексов Patriot на Украину продолжается, а сама отправка систем может занять несколько месяцев.

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    17 июля 2025, 07:44 • Новости дня
    ВСУ направили в Красноармейск элитные подразделения пехоты и дроны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части и крупную группировку беспилотных летательных аппаратов, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинское командование перебрасывает в Красноармейск и пригород элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что на красноармейском направлении идут тяжелые бои, а противник использует на этом участке фронта лучшие штурмовые части и современные беспилотные системы, поскольку направление считается для ВСУ одним из ключевых.

    Кроме того, советник добавил, что российская группировка войск «Центр» уверенно теснит ВСУ в районе села Удачное, которое находится западнее Красноармейска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа вынудили бойцов ВСУ бежать из-под Красноармейска. Женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.

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    17 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Стефанишину на пост посла в США
    Зеленский выдвинул Стефанишину на пост посла в США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Ольгу Стефанишину новым послом Украины в США вместо нынешнего главы дипломатической миссии.

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Ольгу Стефанишину на должность посла Украины в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционная прокуратура на Украине начала расследование против бывшего вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной. В начале июля СМИ сообщали, что Ольгу Стефанишину рассматривают среди возможных преемников нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

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