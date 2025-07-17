Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций
Индия сможет обеспечить свои потребности в нефти даже в случае введения санкций США против российских энергоносителей, заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури.
Министр отметил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений, подчеркнув: «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», передает РБК со ссылкой на Reuters.
Пури отметил, что Индия уже диверсифицировала поставки нефти и газа, сотрудничая с такими странами, как Бразилия и Канада. Кроме того, за последние годы число государств, у которых Индия закупает газ, выросло с 27 до 40.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины и санкции в отношении России через 50 дней.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.