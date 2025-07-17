Индия заявила о готовности заменить российскую нефть в случае новых санкций

Tекст: Дарья Григоренко

Министр отметил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений, подчеркнув: «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», передает РБК со ссылкой на Reuters.

Пури отметил, что Индия уже диверсифицировала поставки нефти и газа, сотрудничая с такими странами, как Бразилия и Канада. Кроме того, за последние годы число государств, у которых Индия закупает газ, выросло с 27 до 40.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины и санкции в отношении России через 50 дней.

Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.