Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Трамп подтвердил готовность ввести пошлины и санкции против России
Президент США Дональд Трамп объявил о готовности ввести пошлины и санкции в отношении России через 50 дней.
По словам главы Белого дома, такие меры будут приняты, если за указанный срок не будет достигнуто соглашения с Москвой, передает ТАСС.
«Будет плохо, если по истечении 50 дней мы не достигнем договоренности», – заявил Трамп журналистам. Он не уточнил, какие именно рестрикции имеются в виду.
Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.