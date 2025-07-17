Bloomberg сообщил о победе России над инфляцией

Bloomberg сообщил о долгожданной победе России над инфляцией

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные и комментарии участников рынка, заголовок публикации звучит как «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией», передает Газета.Ru.

Центробанк отмечает, что впервые за долгое время его жесткая денежно-кредитная политика показывает ощутимые результаты. Годовая инфляция в России по-прежнему составляет около 9%, что вдвое выше целевого уровня ЦБ, однако темпы роста цен в июне существенно снизились, приблизившись к желаемым значениям.

В регуляторе оценивают динамику инфляции на основе сезонно скорректированных месячных данных.

Ранее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше. Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России замедляется быстрее, чем предполагалось ранее.