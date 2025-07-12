Tекст: Дмитрий Зубарев

Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.

После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.

Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.