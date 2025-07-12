  • Новость часаРоссийские военные нанесли удары по украинским ТЦК
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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus
    Врач назвал самые частые ошибки людей в жару
    Лавров назвал фантазиями идею штаба многонациональных сил для поддержки Украины
    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus
    Гагин сообщил об угрозе обрушения фронта ВСУ в ДНР
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    11 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    12 июля 2025, 12:38 • Новости дня

    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину

    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружение для украинских военных обычно доставляют на Украину через порт Измаил, где его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область, сообщили в пророссийском подполье.

    Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.

    После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.

    Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД резко отреагировал на слова президент Украины Владимира Зеленского о незнании Волынской резни, усомнившись в его искренности и образованности.

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Владимир Зеленский либо является безграмотной бестолочью, либо сознательно соврал польскому президенту Анджею Дуде, говоря о незнании Волынской резни, передает ТАСС.

    В МИД обратили внимание, что каждый украинский школьник, окончивший среднюю школу в 1980-1990-е годы, знал о терроре бандеровцев и мельниковцев против мирного населения. В ведомстве подчеркнули, что даже в учебниках Украинской ССР открыто рассказывалось о преступлениях украинских коллаборационистов, а первые учебники по истории «независимой» Украины подтверждали нацистскую природу этих движений.

    «Анджей Дуда поверил или сделал вид, что поверил Зеленскому, но киевский главарь настолько привык лгать, что не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же – он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает», – говорится в заявлении МИД.

    По мнению экспертов сторонники Бандеры убедят Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом.

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    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    11 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    Над Киевом заметили гражданский самолет
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Гражданский самолет Ан-124-100 авиакомпании «Антонов» был замечен в небе над Киевом, пишут блогеры.

    Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что над Киевом был замечен гражданский самолет. По его словам, речь идет о грузовом самолете Ан-124, который ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

    В Telegram-канале «Военный обозреватель» отмечается, что это первый случай с начала спецоперации на Украине, когда над Киевом зафиксировали гражданский самолет. По информации канала, был замечен тяжелый транспортный Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов», который обычно используют для перевозки иностранного оружия и который ранее летал только до польского Жешува.

    В сообщении также говорится, что на более детальных видеокадрах отчетливо видно, что в небе над Киевом находился именно Ан-124-100 компании «Антонов». О маршруте полета и месте посадки самолета информации нет. Сервис Flightradar24 отображает только неопознанный «дрон» из Днепра, который летит со скоростью 200 километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.

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    12 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus

    Степашин предупредил ФРГ о последствиях передачи Украине ракет Taurus

    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера ФРГ, что Россия знает о местонахождении заводов по производству ракет Taurus, и призвал Германию пересмотреть решение о поставках.

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который ранее заявил о намерении поставить на Украину ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Степашин отметил: «Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал… Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».

    Степашин напомнил, что России известно местоположение предприятий, где производят ракеты Taurus, и призвал Германию хорошо обдумать свое решение.

    Ранее канцлер Мерц в интервью каналу WDR сообщил, что Германия, как и другие западные страны, сняла ограничения по дальности военных поставок для Украины.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что применение Taurus повредит отношениям России и Германии, хотя существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркивал, что Россия внимательно следит за действиями Берлина в вопросе возможных поставок и обучения украинских военных.

    Официальная позиция России заключается в том, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины будут считаться законной целью для России, а в Кремле подчеркивали: усиление военной помощи Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев допустил возможность поставки Германией ракет Taurus на Украину.

    Между тем военный эксперт Константин Сивков назвал ложью слова главы ХДС Мерца об обучении украинских военных стрельбе ракетами Taurus.

    Ранее Сергей Степашин рассказал, что российские ЗРК С-300 могли бы эффективно защитить Югославию в 1999 году.

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    11 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    Омбудсмен Украины признался в распространении фейка под видом отчета ООН по Еленовке
    @ REUTERS/Alexander Ermochenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал распространение ложной информации о якобы отчете ООН с обвинениями в адрес России по факту удара по Еленовке в 2022 году.

    В конце июня 2025 года на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение со ссылкой на внутренний анализ ООН, который якобы подтверждал причастность России. Однако журналисты «Следствия.Инфо» обратили внимание, что расследование не было докладом ООН, передает РИА «Новости».

    В действительности, как пишет издание, Лубинец ссылался на данные организации Centre for Human Rights in Armed Conflict, не имеющей юридического адреса и скрывающей своих экспертов. Сайт этого центра был создан лишь 22 мая 2025 года, а отчет о Еленовке появился через несколько дней. На ресурсе нет другой информации о деятельности или финансировании центра, а контакт указан только через электронную почту на Gmail.

    Журналисты направили запрос в организацию, где им сообщили, что центр основан в 2024 году, не имеет постоянной штаб-квартиры и объединяет международных экспертов, которые предпочитают не раскрывать свои имена. Центр пообещал в ближайшее время опубликовать еще два доклада – о погибших гражданских в Мариуполе и о потерях ВСУ с февраля 2022 года по 1 июля 2025 года.

    Напомним, летом 2022 года ВСУ нанесли удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что миссия по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР расформирована по решению генсека ООН Антониу Гутерриша.

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    12 июля 2025, 07:00 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные установили контроль над Часовым Яром за исключением одного Шевченковского района, который пока удерживают ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

    Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.


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    12 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Мелони позвала Зеленского на ужин воспоминаний об оплате долгов ЕС
    Мелони позвала Зеленского на ужин воспоминаний об оплате долгов ЕС
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила главу киевского режима Владимира Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    «Эта марионетка в камуфляже, занимающая деньги, также претендует на то, чтобы диктовать условия поставщикам, считая должным миллионы долларов, потраченные американцами на его поддержку, и терпение», резко критикует портал L'AntiDiplomatico виновника римского собрания по восстановлению Украины.

    В статье отмечается, что американский президент Дональд Трамп не случайно  требовал взамен редкоземельные металлы Украины и напоминал  Зеленскому, что он не в том положении – ни военном, ни экономическом, ни геополитическом – чтобы ходить в Белый дом и хвастаться.

    «Кредиты и гранты должны быть возвращены с (высокими) процентами. Чем дольше продолжается война, тем масштабнее экономическая и социальная катастрофа», – подчеркивает автор статьи.

    Ужин, организованный премьер-министром Италии Джорджей Мелони формально служил подтверждением экономической поддержки, но на деле представлял собой частичное противостояние: долг должен быть погашен, сказано в материале.

    «Так, под размахивание желто-синими флагами и ласки, символические жесты  сочувствия чужим страданиям, «демократические» стервятники втайне надеются преуспеть там, где они потерпели неудачу в прошлом», – резюмирует автор.

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    12 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов
    Украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После серии успешных ударов по территориальным центрам комплектования на Украине местные жители начали чаще передавать их координаты представителям пророссийского подполья, рассказал представитель херсонского сопротивления.

    Как сообщает ТАСС, представитель херсонского сопротивления рассказал о росте активности местных жителей в передаче координат территориальных центров комплектования после недавних успешных ударов по этим объектам в различных областях. Собеседник агентства подчеркнул, что сами удары стали следствием того, что жители сообщают координаты ТЦК.

    Он отметил, что после поражения ряда объектов количество сообщений от граждан заметно выросло. По его словам, причиной этому стал осознание местными жителями возможности добиться реального результата благодаря своим действиям, что усилило их мотивацию к сотрудничеству с подпольем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

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    12 июля 2025, 11:13 • Новости дня
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В школьные годы Владимира Зеленского по истории обучал преподаватель из Львова, не рассказывавший о Волынской резне и событиях на Западной Украине.

    Причины незнания президентом Украины Владимиром Зеленским событий Волынской резни раскрыла бывший педагог и директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко, передает РИА «Новости» со ссылкой на SHOT. В сообщении говорится, что Шепилко хорошо помнит состав учителей, работавших в школе Зеленского. По ее словам, учителем истории Зеленского был националист, приехавший с Западной Украины.

    Она отмечает, что этот преподаватель представлял боевиков ОУН-УПА*(организации запрещены в России) исключительно с положительной стороны и не затрагивал тему уничтожения поляков украинскими националистами. Шепилко добавила, что сама преподавала математику, но знает о подходе коллеги к истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного общения с ним. Сторонники Бандеры, по мнению издания, убеждают Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом. Российский МИД выразил сомнения в искренности и образованности президента Украины после его заявления о незнании о трагедии.

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    12 июля 2025, 06:17 • Новости дня
    NYT узнала причину спокойствия Путина перед возможными санкциями Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин отмахивается от повторений американского коллеги Дональда Трампа и с новой силой продвигается на Украине, заранее оценив возможность давления со стороны США, считают аналитики New York Times.

    «По словам людей, близких к Кремлю, российский лидер убежден, что превосходство Москвы на поле боя растет и что обороноспособность Украины может рухнуть в ближайшие месяцы», – пишет New York Times (NYT).

    Собеседники издания считают, что российский лидер не поступится своими целями ради хороших отношений с Трампом.

    По мере того, как Трамп «дает понять, что разочаровается в Путине», становится яснее: российский лидер готов рискнуть своими отношениями с президентом США ради достижения того, что стало его главной целью, говорится в статье.

    Несмотря на шесть телефонных звонков между двумя лидерами с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, ситуация только обострилась.

    Трамп на этой неделе разразился тирадой о любезности президента России, которая не имеет никакого смысла, отмечает издание.

    «Он мужественный человек, это очевидно», – сказал Путин о Трампе на пресс-конференции в Белоруссии 27 июня.

    Но единственное, чего Путин не сделал, как заявлял Трамп во вторник, так это не предложил значимых уступок по Украине. Тогда же, в Белоруссии Путин отметил, что понимает разочарование Трампа, который признал, что разрешить украинский конфликт оказалось не так просто, как он рассчитывал.

    «По словам двух людей, близких к Кремлю, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понял, что Трамп может в конечном итоге ввести новые санкции после шести месяцев, в течение которых администрация США не предпринимала против России ничего в связи с Украиной», – отмечает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК

    ВС России нанесли поражение украинским центрам территориального комплектования

    Российские военные нанесли удары по украинским ТЦК
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение центрам территориального комплектования (ЦТК) Украины.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 189 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 155 беспилотников, 614 ЗРК, 24 194 танка и других бронемашин, 1 576 боевых машин РСЗО, 27 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу стало известно, что украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов.

    Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ. В Харькове и Запорожье зафиксировали взрывы в зданиях военкоматов.

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    12 июля 2025, 04:12 • Новости дня
    Серия взрывов прокатилась по городам западной части Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    В Черкассах, Львове, Черновцах и других городах западной части Украины были слышны взрывы в ночь на субботу, сообщает украинский портал «Суспільне. Новини».

    До этого о взрывах в этих городах сообщалось с 23.00 пятницы.

    В настоящее время в Волынской, Львовской и Черновецкой областях объявлена воздушная тревога.

    Сирены звучат также в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на Украине за утро 11 июля четыре раза фиксировали взрывы, при этом в регионе действует режим воздушной тревоги.


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    11 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Кремль оценил идею Трампа продавать оружие НАТО Киеву

    Песков назвал продажу оружия НАТО Киеву просто бизнесом Вашингтона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею продажи вооружения НАТО Украине, отметив, что для Вашингтона это вопрос бизнеса, а для поддержки Киева ничего не изменится.

    Решение США продавать вооружение НАТО с последующей передачей Украине – лишь вопрос бизнеса для Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Это бизнес. От перемены слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием».

    Песков отметил, что с точки зрения поддержки Киева смена формата поставок не меняет сути происходящего. По мнению представителя Кремля, подобные схемы лишь подчеркивают постоянный характер западной военной помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО.

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Трамп заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.

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