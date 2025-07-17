Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
США, Катар и Египет предложили обновленный проект перемирия в Газе
Axios сообщил о предложении новой сделки между Израилем и ХАМАС
Соединенные Штаты, Катар и Египет представили Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня и обмене заложников в секторе Газа.
Издание Axios. США, Катар и Египет выдвинули Израилю и движению ХАМАС новый вариант сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских заключенных, передает РИА «Новости».
Как сообщил журналист Барак Равид, документ был передан сторонам в среду, а его детали обсуждаются на переговорах.
По словам источников Axios, обновленная инициатива предполагает уступки Израиля по вопросу присутствия военных в секторе Газа на время перемирия и увеличивает число палестинских заключенных, которых могут обменять на израильских заложников. Однако остается нерешенным вопрос о конкретных кандидатах на обмен.
Отдельный раунд переговоров в Египте был посвящён роли страны в доставке гуманитарной помощи в Газу во время возможного перемирия, чтобы предотвратить ее захват палестинским движением. Израильские чиновники подтвердили готовность к определенным компромиссам по этим вопросам.
В ближайшие дни премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани встретится в Дохе с руководством ХАМАС, чтобы получить их реакцию на новый вариант соглашения. При этом на прошлой неделе ХАМАС уже выразила готовность освободить десять заложников в рамках будущей сделки, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о высоких шансах на достижение договоренности.
СМИ сообщили, что участники дипломатических обсуждений по прекращению огня в секторе Газа демонстрируют оптимизм относительно выхода из тупика.
Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара по вопросам прекращения огня в Газе и освобождения заложников.