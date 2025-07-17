США, Катар и Египет предложили обновленный проект перемирия в Газе

Axios сообщил о предложении новой сделки между Израилем и ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

Издание Axios. США, Катар и Египет выдвинули Израилю и движению ХАМАС новый вариант сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

Как сообщил журналист Барак Равид, документ был передан сторонам в среду, а его детали обсуждаются на переговорах.

По словам источников Axios, обновленная инициатива предполагает уступки Израиля по вопросу присутствия военных в секторе Газа на время перемирия и увеличивает число палестинских заключенных, которых могут обменять на израильских заложников. Однако остается нерешенным вопрос о конкретных кандидатах на обмен.

Отдельный раунд переговоров в Египте был посвящён роли страны в доставке гуманитарной помощи в Газу во время возможного перемирия, чтобы предотвратить ее захват палестинским движением. Израильские чиновники подтвердили готовность к определенным компромиссам по этим вопросам.

В ближайшие дни премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани встретится в Дохе с руководством ХАМАС, чтобы получить их реакцию на новый вариант соглашения. При этом на прошлой неделе ХАМАС уже выразила готовность освободить десять заложников в рамках будущей сделки, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о высоких шансах на достижение договоренности.

СМИ сообщили, что участники дипломатических обсуждений по прекращению огня в секторе Газа демонстрируют оптимизм относительно выхода из тупика.

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара по вопросам прекращения огня в Газе и освобождения заложников.