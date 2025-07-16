Axios анонсировал встречу Трампа с премьером Катара по вопросу перемирия в Газе

Tекст: Вера Басилая

По словам Равида, Трамп встретится в среду с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает ТАСС.

На встрече будут обсуждаться продвижение переговоров по перемирию в секторе Газа и вопрос освобождения заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

Axios приводит слова своего корреспондента о том, что также планируется обсуждение возможного возобновления прямого диалога между США и Ираном для достижения нового ядерного соглашения по программе Тегерана.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Катар выступает одним из ключевых посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС. 6 июля в Дохе были возобновлены консультации при участии Катара, Египта и США, направленные на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть «хорошие шансы» достичь соглашения о перемирии в секторе Газа.

До этого первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Катаре завершилась без результата.

Газета ВЗГЛЯД писала, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.