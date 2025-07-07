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    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    7 июля 2025, 04:59 • Новости дня

    Первая сессия переговоров о прекращении огня в Газе завершилась безрезультатно

    Tекст: Ирма Каплан

    Два палестинских чиновника, знакомых с ситуацией, сообщили агентству Reuters о том, что первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС в Катаре завершилась без результата.

    Переговоры возобновились в воскресенье, в преддверии третьего визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом с тех пор, как президент США Дональд Трамп вернулся к власти.

    «После первой сессии непрямых переговоров в Дохе израильская делегация не обладает достаточными полномочиями... чтобы достичь соглашения с ХАМАС», –  сообщили источники Reuters.

    Перед своим отъездом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики имеют четкие инструкции по достижению соглашения о прекращении огня на условиях, которые принял Израиль.

    В субботу вечером толпы людей собрались на площади в Тель-Авиве возле здания министерства обороны, чтобы призвать власти к соглашению о прекращении огня и возвращению около 50 заложников, все еще удерживаемых в Газе. Демонстранты размахивали израильскими флагами, скандировали и несли плакаты с фотографиями заложников.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что есть «хорошие шансы» достичь соглашения о перемирии в секторе Газа «в течение этой недели».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

    До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

    По данным источников Financial Times, между ХАМАС и Израилем существуют разногласия, которые требуют дополнительных переговоров, но прежде всего необходимо сделать перерыв в конфликте хотя бы на 60 дней.


    5 июля 2025, 11:55 • Новости дня
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время недавнего конфликта несколько иранских ракет поразили пять израильских военных объектов, включая крупную авиабазу и центр сбора разведданных, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

    Информация о попаданиях иранских ракет по израильским военным объектам, включая крупную авиабазу, не была предана огласке, передает ТАСС. Об этом сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых снимков специалистов из Университета штата Орегон.

    По данным издания, шесть иранских ракет поразили пять целей на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. В общей сложности за 12 дней конфликта, по информации The Daily Telegraph, удары были нанесены по более чем 40 израильским инфраструктурным объектам.

    Армия обороны Израиля отказалась комментировать попадания по военным базам, однако заверила, что все подразделения продолжали выполнять свои задачи на протяжении всей операции. По сведениям газеты, системы ПВО Израиля и США отразили около 84% иранских ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Хезболла» обвинили США в поддержке израильского удара по Ирану. Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции во время атаки на Иран. Израильская армия зафиксировала шестую волну ракетных пусков со стороны Ирана.

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    4 июля 2025, 12:04 • Новости дня
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ранним утром военные высадились на позиции в районе Яфур близ сирийской столицы и вывезли задержанных на израильскую территорию.

    Три израильских транспортных вертолета высадили спецназ в населенном пункте Яфур, что в 10 км от Дамаска, передает ТАСС. Операция продолжалась около пяти часов и была направлена на зачистку бывшей базы Республиканской гвардии Сирии. После завершения операции военные вернулись на израильскую территорию теми же вертолетами.

    По информации телеканала, механизированные патрули израильской армии были замечены утром в районе поселка Рахле, расположенного возле ливано-сирийской границы к западу от Дамаска. Также военные присутствовали в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в провинции Дераа, где недавно прошла еще одна зачистка.

    В ходе операций были обнаружены укрывающиеся боевики и тайники с оружием, а задержанные были вывезены на территорию Израиля. По информации телеканала Al Mayadeen, действия израильских военных проходили в координации с авиацией и наземными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними государствами при сохранении контроля над Голанами.

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    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    6 июля 2025, 10:34 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует север Йемена, объявило о нанесении удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой, передает РИА «Новости». Представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье зафиксировала запуск ракеты из Йемена по территории страны. Позже израильские военные уточнили, что ракету удалось перехватить, она не достигла цели. Комментариев о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    4 июля 2025, 20:53 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал цели операции ЦАХАЛ под Дамаском

    Политолог Ципис: Израиль готов обострять отношения с США в вопросе сирийского урегулирования

    Израильский эксперт назвал цели операции ЦАХАЛ под Дамаском
    @ EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то, что Дональд Трамп намерен добиться мира между Израилем и Сирией, глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху может попытаться организовать наземную операцию в приграничных районах республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Армия Израиля высадила десант вблизи Дамаска.

    «Судя по всему, Израиль провел по-настоящему серьезную операцию. Возможно, они эвакуировали агентов МОССАД из Сирии или забирали какой-либо ценный груз. Может быть, десант Тель-Авива боролся с остатками антисемитских формирований», – рассказал Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Вероятно, это была разовая операция. В конечном счете, прямо сейчас Дональд Трамп пытается наладить отношения Тель-Авива и Дамаска. Миротворческие инициативы главы Белого дома, однако, могут столкнуться с амбициями израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который часто заявлял о необходимости полной демилитаризации приграничных районов Сирии», – продолжил собеседник.

    «Не исключено, что еврейское государство попытается наоборот обострить ситуацию в арабской республике, довести ее до открытого конфликта, чтобы помешать усилиям президента США. Возможности для этого сохраняются, поскольку война с Ираном так и не истощила израильскую армию», – полагает спикер.

    «При этом ни Евросоюз, ни НАТО, даже не обратили внимание на израильскую операцию. Турция тоже молчит, значит ее интересы не были задеты. А Сирия пока не способна предпринимать каких-то решительных ответных действий. В стране анархия и гражданская война, там орудуют банды исламистов, сражающиеся каждая за себя», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль провел военную операцию на западе Сирии. Силы Тель-Авива на трех бронемашинах вошли в деревню Рахла в районе Рашайя на границе с Ливаном, сообщает Al Mayadeen. Также спецназ на вертолетах высадился в десяти километрах от Дамаска. Военные провели поисковую пятичасовую операцию на объекте, принадлежавшем сирийской республиканской гвардии.

    В районах Айн-Декер и Сайсун израильские военные обнаружили боевиков и тайники с оружием. Все найденное они вывезли на территорию еврейского государства. Министр иностранных дел страны Гидеон Саар, в свою очередь, допускал возможность установления мирных отношений с Сирией и Ливаном при сохранении контроля над Голанами.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф указывал, что в ближайшее время могут быть сделаны важные заявления о присоединении новых стран к «Авраамовым соглашениям», расширение которых Вашингтон считает приоритетом для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

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    6 июля 2025, 04:07 • Новости дня
    В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля
    В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля
    @ Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава, сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

    По словам источника Sky News Arabia американские гарантии распространяются на весь период 60-дневного перемирия, а также на время после его завершения, передает ТАСС.

    «Соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск», – говорится в сообщении.

    Документ также предполагает утверждение графика доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ответственность за распределение грузов возложена на фонд, поддерживаемый США. Этот фонд ранее критиковался за нехватку прозрачности, политизацию гуманитарных процессов и подрыв работы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

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    5 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Euractiv: ЕС готовит пять возможных мер по ситуации в Газе к следующей неделе

    Tекст: Александра Юдина

    Портал Euractiv со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что Евросоюз на следующей неделе намерен представить список из примерно пяти возможных мер против Израиля из-за событий в секторе Газа.

    По данным издания, дипломатическая служба ЕС планирует презентовать этот документ послам стран блока в среду, передает РИА «Новости».

    Как уточняется, речь идет о новых ограничениях, которые могут быть введены на фоне продолжающихся военных действий в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среди обсуждаемых мер рассматриваются полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а также санкции против израильских чиновников и военных.

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    4 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Инспекторы МАГАТЭ покинули Тегеран

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда специалистов МАГАТЭ завершила свою миссию в Тегеране и отправилась обратно в Вену, несмотря на нестабильную обстановку последних дней.

    Инспекторы Международного агентства по атомной энергии покинули территорию Ирана, передает ТАСС. Организация официально сообщила, что команда специалистов благополучно отправилась в Вену после завершения своей работы. В заявлении подчеркивается, что инспекторы находились в Тегеране на протяжении последнего военного конфликта.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на необходимость переговоров с иранской стороной для возобновления мониторинга и проверки ядерной программы исламской республики, чтобы обеспечить прозрачность и выполнение международных обязательств.

    В сообщении организации отмечено, что безопасность сотрудников обеспечивалась на всем протяжении миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

    Иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций.

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    5 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    WP: США поставили интересы Израиля выше поддержки Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство США изменило приоритеты в военной помощи, сосредоточившись на поддержке Израиля и сократив поставки Украине, пишет Washington Post.

    Газета отмечает, что президент Дональд Трамп распределяет военные ресурсы между внешнеполитическими задачами, что влияет на объем помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что Трамп принял решение поддержать Израиль на фоне растущих глобальных оборонных обязательств Вашингтона, которые превышают его возможности их выполнять.

    Издание сообщило, что для американского президента привлекательной стала стратегия максимальной поддержки Израиля и одновременного ослабления Украины по политическим и стратегическим причинам в условиях внутриполитических разногласий в США.

    В тексте подчеркивается, что, по мнению авторов WP, Трамп, чтобы удовлетворить различные силы в своей коалиции, видит политическую выгоду в жесткой линии против Ирана и более сдержанной позиции в отношении России.

    Газета ВЗГЯЛД писала, что у Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине.

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    5 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    Ynet: Израиль решился на переговоры с ХАМАС в Катаре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское руководство намерено отправить свою делегацию в Катар для непрямых переговоров с движением ХАМАС о перемирии, сообщил источник в Израиле.

    Израиль решил направить делегацию на посреднические переговоры в столицу Катара Доху, сказал собеседник портала Ynet, передает РИА «Новости».

    До этого в ХАМАС заявили, что согласны на прекращение огня в секторе Газа и на переговоры.

    Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху начал заседание узкого кабинета министров для обсуждения условий сделки по освобождению заложников в секторе Газа.

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    5 июля 2025, 12:32 • Новости дня
    Euractiv сообщил о подготовке санкций Евросоюза против Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз на следующей неделе представит варианты санкций против Израиля, сообщает портал Euractiv.

    Среди обсуждаемых мер рассматриваются полная или частичная приостановка действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а также санкции против израильских чиновников и военных, передает «Газета.Ru».

    Также возможно введение ограничений на торговлю с Израилем и эмбарго на поставки оружия.

    Ранее Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета антироссийских санкций Евросоюза.

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    4 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Израиль заявил о планах сохранить воздушное преимущество над Тегераном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильская армия готовит комплекс разведывательных и оперативных мероприятий для сохранения преимущества своих ВВС в небе над Тегераном, заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.

    Кац отметил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что ключевая задача Армии обороны Израиля – обеспечение превосходства в воздухе, передает ТАСС.

    «Задача Армии обороны Израиля заключается в подготовке разведывательных и оперативных мер, которые позволят израильским ВВС сохранить превосходство в воздухе над Тегераном», – заявил министр.

    Помимо этого он подчеркнул, что Израиль намерен реализовывать «активную оборонительную политику» в отношении Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая война между Израилем и Ираном неизбежна.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на окончание войны Израиля и Ирана.

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    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца спецназа «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные провели операцию в районе поселка Айната, в результате которой был уничтожен боец элитного подразделения «Хезболла».

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила об ударе по югу Ливана, передает ТАСС. По данным военных, целью атаки стал радикал из спецназа «Радван» военного крыла шиитской организации «Хезболла». Операция прошла в районе поселка Айната.

    Подразделение «Радван» считается элитным формированием «Хезболла», действующим преимущественно в пограничных районах. Израиль указывает на регулярные попытки организации атаковать территории страны с ливанского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» к северу от Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу». «Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану.

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    5 июля 2025, 20:08 • Новости дня
    Нетаньяху созвал правительство для обсуждения сделки по заложникам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху инициировал проведение заседания узкого кабинета министров для обсуждения условий сделки по освобождению заложников в секторе Газа.

    На совещании обсудят вопрос скорейшего освобождения всех наших заложников, заявил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман, передает ТАСС.

    В повестку также вошел вопрос об отправке переговорной группы в столицу Катара Доху для проведения переговоров.

    Ранее ООН просила признать сектор Газа зоной голода. Там фиксируется острая нехватка питания для младенцев. ООН также обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.

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    5 июля 2025, 17:42 • Новости дня
    В Британии задержали активистов Palestine Action возле парламента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активисты Palestine Action были арестованы на Парламентской площади после попытки выразить протест против запрета организации.

    Лондонская полиция задержала участников пропалестинского движения Palestine Action возле здания британского парламента, передает ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что протест проходил в поддержку организации, уже внесенной в список запрещенных, а выражение поддержки ей сейчас считается уголовным преступлением.

    В заявлении Скотленд-Ярда отмечается: «Сотрудники полиции реагируют на протест в поддержку Palestine Action на Парламентской площади. Группировка в настоящее время относится к числу запрещенных, выражение ей поддержки является уголовным преступлением. Производятся задержания». Подробности о числе задержанных и предъявленных обвинениях пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пропалестинские активисты повредили два военных самолета в Британии. Активисты в Финляндии облили фасад здания минобороны в Хельсинки розовой краской и скрылись.

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    5 июля 2025, 17:24 • Новости дня
    Два американских гуманитарных сотрудника пострадали при атаке в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Хан-Юнисе во время раздачи продовольствия двое сотрудников американской гуманитарной организации получили ранения в результате нападения с применением гранат.

    Два американских гуманитарных работника организации GHF пострадали при атаке в секторе Газа, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром в центре GHF в Хан-Юнисе во время раздачи гуманитарной помощи.

    По данным GHF, нападение было целенаправленным терактом. В момент завершения раздачи продовольствия двое неизвестных бросили две гранаты в сторону американских сотрудников. Оба гуманитарных работника получили ранения различной степени тяжести.

    Информации о задержании подозреваемых или мотиве нападения пока не поступало. Организация GHF продолжает оказывать помощь пострадавшим и следит за их состоянием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила признать сектор Газа зоной голода. Остро ощущается катастрофическая нехватка питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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