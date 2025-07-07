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Первая сессия переговоров о прекращении огня в Газе завершилась безрезультатно
Два палестинских чиновника, знакомых с ситуацией, сообщили агентству Reuters о том, что первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС в Катаре завершилась без результата.
Переговоры возобновились в воскресенье, в преддверии третьего визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом с тех пор, как президент США Дональд Трамп вернулся к власти.
«После первой сессии непрямых переговоров в Дохе израильская делегация не обладает достаточными полномочиями... чтобы достичь соглашения с ХАМАС», – сообщили источники Reuters.
Перед своим отъездом в Вашингтон Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики имеют четкие инструкции по достижению соглашения о прекращении огня на условиях, которые принял Израиль.
В субботу вечером толпы людей собрались на площади в Тель-Авиве возле здания министерства обороны, чтобы призвать власти к соглашению о прекращении огня и возвращению около 50 заложников, все еще удерживаемых в Газе. Демонстранты размахивали израильскими флагами, скандировали и несли плакаты с фотографиями заложников.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что есть «хорошие шансы» достичь соглашения о перемирии в секторе Газа «в течение этой недели».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.
До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.
По данным источников Financial Times, между ХАМАС и Израилем существуют разногласия, которые требуют дополнительных переговоров, но прежде всего необходимо сделать перерыв в конфликте хотя бы на 60 дней.