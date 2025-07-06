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В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава, сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
По словам источника Sky News Arabia американские гарантии распространяются на весь период 60-дневного перемирия, а также на время после его завершения, передает ТАСС.
«Соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск», – говорится в сообщении.
Документ также предполагает утверждение графика доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ответственность за распределение грузов возложена на фонд, поддерживаемый США. Этот фонд ранее критиковался за нехватку прозрачности, политизацию гуманитарных процессов и подрыв работы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.