В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля

Tекст: Антон Антонов

По словам источника Sky News Arabia американские гарантии распространяются на весь период 60-дневного перемирия, а также на время после его завершения, передает ТАСС.

«Соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск», – говорится в сообщении.

Документ также предполагает утверждение графика доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ответственность за распределение грузов возложена на фонд, поддерживаемый США. Этот фонд ранее критиковался за нехватку прозрачности, политизацию гуманитарных процессов и подрыв работы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.