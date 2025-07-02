Трамп заявил о согласии Израиля на прекращение огня в Газе на 60 дней

Tекст: Александра Юдина

По словам Трампа, его представители провели встречу с израильской стороной, и достигнуто предварительное соглашение по параметрам 60-дневного перемирия, передает РИА «Новости».

В этот период, как указывает Трамп, стороны будут работать над тем, чтобы положить конец войне.

Он также отметил, что Египет и Катар займутся передачей предложений о перемирии движению ХАМАС. По словам Трампа, если движение не примет условия соглашения, для ХАМАС «все станет только хуже».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в Газе на 60 дней. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе. Спецпредставитель Вашингтона по Ближнему Востоку выразил разочарование позицией ХАМАС и отверг сообщения о согласии движения на предложенное перемирие.