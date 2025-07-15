Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения «Южной» группировки освободили Петровку в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также они в ходе наступления улучшили тактическое положение.

Группировка «Восток» в результате активных и решительных действий установила контроль над населенным пунктом Воскресенка в том же регионе.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, ВСУ в зоне их ответственности потеряли за сутки до 180 военнослужащих.

Удары наносились по механизированным, егерским, десантно-штурмовым и штурмовым частям украинской армии, а также по десантно-штурмовым полкам ВСУ.

На Харьковском направлении разгромлены подразделения десантно-штурмовой бригады и бригады теробороны ВСУ у Волчанска и Охримовки. Уничтожены пять бронированных машин, восемь артиллерийских орудий, РЛС и склад боеприпасов.

Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и двух теробороны бригад ВСУ под Боровским, Богуславкой, Петровкой, Купянском в Харьковской области и Торским в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 230 военнослужащих, две бронированные машины, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

В зоне действия «Южной» группировки ВСУ потеряли до 125 человек, два автомобиля, два орудия, РЛС и склад боеприпасов у Закотного, Славянска, Плещеевки, Северска, Дроновки и Константиновки.

В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 435 человек, танк, три артиллерийских орудия под Новоэкономическим, Новопавловкой, Добропольем, Красноармейском, Родинским, Димитровым, Удачным ДНР и Филией в Днепропетровской области.

В зоне действия группировки «Восток» поражены формирования механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны под Новогеоргиевкой (Днепропетровская область), Темировкой и Полтавкой (Запорожская область). ВСУ потеряли до 185 бойцов, 10 автомобилей и четыре орудия.

Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде, бригаде береговой обороны и двум бригадам теробороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.

Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что в ходе боевых действий ВСУ лишились контроля над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.