Скончалась одна из девочек, на которых подросток напал с молотком в Подмосковье

Tекст: Евгения Караваева

Информацию подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram.

Мишонова заявила: «Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего».

Вторая пострадавшая девочка выписана домой.

Ранее сообщалось, что на двух школьниц в Домодедове напал подросток. Пострадавшие были экстренно госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего. А в московском метро безбилетник напал на пассажира.