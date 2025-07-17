Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Скончалась одна из девочек, на которых подросток напал с молотком в Подмосковье
Школьница, госпитализированная после нападения с молотком в Домодедове, скончалась от тяжелых травм, несмотря на усилия врачей.
Информацию подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram.
Мишонова заявила: «Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего».
Вторая пострадавшая девочка выписана домой.
Ранее сообщалось, что на двух школьниц в Домодедове напал подросток. Пострадавшие были экстренно госпитализированы с тяжелыми ранениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Нижегородской области мужчина с бензопилой напал на прохожего. А в московском метро безбилетник напал на пассажира.