Мужчина с бензопилой напал на прохожего в Нижегородской области

Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля

Военный аналитик Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля

Tекст: Андрей Резчиков

«Ответ Ирана был масштабным в отличие от прежних вариантов реагирования на израильские атаки. Его жесткость обуславливалась тем, что Израиль атаковал ядерные объекты Ирана и уничтожил с достаточной степенью эффективности высшее руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ключевых ученых-ядерщиков», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

«На шкале эскалации еще есть возможности для более масштабных атак Ирана, но они пока не реализованы, так как Тегеран не хотел бы создавать условия, при которых Израиль нанес бы удары по нефтяной инфраструктуре страны, – продолжил собеседник. – Одновременно в Иране прозвучали профилактические угрозы в адрес США о том, что если американцы подключатся к ударам Израиля, то Иран будет готов атаковать американские базы в регионе».

При этом он особо отметил, что ни одна ПВО не способна осуществлять стопроцентный перехват, когда происходит несколько волн ракетных пусков с одновременной атакой дронов для перегрузки оборонных систем противника. «В основном возможности Израиля связывались с системой «Железный купол», предназначенной для отражения и перехвата массированных ракетных обстрелов территории Израиля со стороны различного рода палестинских группировок, которые зачастую используют самодельные неуправляемые ракеты «Кассам».

Однако в ходе атаки Ирана Израиль столкнулся с баллистическими ракетами разных модификаций, средней и малой дальности: «Понятно, что «Железный купол» в принципе не способен перехватывать такие ракеты, поэтому этим занимались системы THAAD, закупленные у США, национальные противоракетные системы Израиля и американские ЗРК Patriot PAC 3. В ходе атаки было зафиксировано, как минимум, несколько десятков попаданий по различного рода военным объектам Израиля. Но окончательно оценить эффективность удара можно будет по спутниковым снимкам, либо по утечкам в СМИ».

Собеседник особо отметил, что целями Ирана в основном становились военные объекты Израиля, именно этим объясняется малое количество жертв в результате атаки. Более того, у Израиля есть возможности заранее отслеживать пуски и предупреждать население об укрытии в бомбоубежищах.

По словам Коротченко, сейчас наступила фаза ожидания встречных действий Израиля: «Очевидно, что в Тель-Авиве внимательным образом будут анализировать как свои возможности, так и возможности Ирана на пути дальнейшей эскалации. Поэтому ключевой вопрос – будет ли осуществлен израильский удар, будь то при поддержке западных стран, либо самостоятельный, по нефтяной инфраструктуре Ирана».

В случае дальнейших атак Израиля Тегеран будет отвечать аналогичными ударами и может перекрыть Ормузский пролив, чтобы парализовать судоходство и проход танкеров. «Это уже будет событие мирового масштаба, которое затронет всех ключевых игроков с учетом того, что экспорт нефти через Ормузский пролив имеет ключевое значение», – подчеркнул спикер.

В ночь на пятницу Иран осуществил массированный удар по военным объектам и авиабазам Израиля в ответ на авиаудары по Тегерану. Операция получила название «Правдивое обещание 3», первые две операции были произведены в октябре и апреле прошлого года, но носили куда менее масштабный характер. Всего было четыре волны ракетных атак. Попадания зафиксированы в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах. По предварительным данным, число пострадавших превысило 60 человек, а одна женщина скончалась.

Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, первым атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

В субботу в Тель-Авиве заявили о расширении ударов по ядерным объектам Ирана. Как уточнили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары также наносятся по пусковым установкам баллистических ракет, военным базам и стратегической инфраструктуре.