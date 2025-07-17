Окружение бойца ММА Хизриева опровергло связь долга за авто с нападением

Tекст: Евгения Караваева

Долги, связанные с приобретением автомобиля, не являются причиной нападения на бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале, передает ТАСС.

По словам представителей окружения спортсмена, все расчеты по покупке авто были произведены в полном объеме еще в декабре 2024 года.

Собеседник агентства отметил: «Как вы можете себе представить такое? Он ведь в ноябре прошлого года выиграл один млн долларов, и машину он купил еще в декабре у москвича, соответственно, за оплату. Поэтому большая просьба не распространять фейковую, недостоверную информацию. Сам Имам (Тимур) – набожный человек, и ему довольно неприятно, что он якобы кому-то должен 30 млн рублей».

Ранее МВД Дагестана сообщило, что нападение на бойца связывают с долгами по покупке автомобиля, однако окружение Хизриева категорически это опровергает.

О стрельбе в Махачкале по бойцу ММА Хизриеву стало известно 16 июля, возбуждено уголовное дело по факту нападения. Сообщается, что в числе напавших есть знакомый спортсмена.