Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Источник: К нападению на бойца ММА Хизриева причастен его знакомый
В числе напавших на чемпиона по ММА Тимура Хизриева в Махачкале есть его знакомый, в настоящее время его разыскивают правоохранители, сообщил источник в окружении спортсмена.
Этот знакомый ранее общался с атлетом, сообщили собеседники ТАСС.
Сейчас полиция устанавливает местонахождение подозреваемого.
Прокуратура Дагестана сообщила, что нападение произошло 15 июля 2025 года в Махачкале на улице Даниялова, злоумышленники действовали по предварительному сговору. В результате Хизриев получил телесные повреждения после стрельбы из травматического оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы завели уголовное дело после нападения на Хизриева. Напомним, на него напали двое вооруженных мужчин.