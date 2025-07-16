Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
СМИ сообщили о стрельбе в Махачкале по бойцу ММА Хизриеву
Двое злоумышленников в масках напали на парковке у жилого дома в Махачкале на мужчину, выгружавшего вещи из машины. Они открыли стрельбу, выпустив не менее трех-четырех пуль каждый. Предположительно, пострадавшим мог быть бойцом MMA Тимуром Хизриевым.
Стрельба произошла на улице Даниялова в Махачкале, этот момент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах двое злоумышленников с оружием подбегают сзади к мужчине, выгружающему вещи из багажника авто, и начинают стрелять, предположительно, из травматического пистолета, сообщает «Спорт-Экспресс».
Предположительно, пострадавшим может быть боец MMA Тимур Хизриев.
«Хизриеву удалось спастись, он оставил на месте свой рюкзак. После этого нападавшие скрылись на белой «Приоре», где их ждал сообщник», – уточняется в материале.
По данным URA.RU, в связи со стрельбой и нападением на человека в городе объявлен план «Перехват».
Тимур Хизриев – российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после двух выстрелов по окнам автобуса неизвестным мужчиной на улице Борисевича в Красноярске возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщило МВД по Красноярскому краю.