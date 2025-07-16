СМИ сообщили о стрельбе в Махачкале по бойцу ММА Хизриеву

Tекст: Ирма Каплан

Стрельба произошла на улице Даниялова в Махачкале, этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах двое злоумышленников с оружием подбегают сзади к мужчине, выгружающему вещи из багажника авто, и начинают стрелять, предположительно, из травматического пистолета, сообщает «Спорт-Экспресс».

Предположительно, пострадавшим может быть боец MMA Тимур Хизриев.

«Хизриеву удалось спастись, он оставил на месте свой рюкзак. После этого нападавшие скрылись на белой «Приоре», где их ждал сообщник», – уточняется в материале.

По данным URA.RU, в связи со стрельбой и нападением на человека в городе объявлен план «Перехват».

Тимур Хизриев – российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после двух выстрелов по окнам автобуса неизвестным мужчиной на улице Борисевича в Красноярске возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщило МВД по Красноярскому краю.