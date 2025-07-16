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    Второй город в России запретил электросамокаты
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    16 июля 2025, 02:34 • Новости дня

    СМИ сообщили о стрельбе в Махачкале по бойцу ММА Хизриеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Двое злоумышленников в масках напали на парковке у жилого дома в Махачкале на мужчину, выгружавшего вещи из машины. Они открыли стрельбу, выпустив не менее трех-четырех пуль каждый. Предположительно, пострадавшим мог быть бойцом MMA Тимуром Хизриевым.

    Стрельба произошла на улице Даниялова в Махачкале, этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

    На кадрах двое злоумышленников с оружием подбегают сзади к мужчине, выгружающему вещи из багажника авто, и начинают стрелять, предположительно, из травматического пистолета, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Предположительно, пострадавшим может быть боец MMA Тимур Хизриев.

    «Хизриеву удалось спастись, он оставил на месте свой рюкзак. После этого нападавшие скрылись на белой «Приоре», где их ждал сообщник», – уточняется в материале.

    По данным URA.RU, в связи со стрельбой и нападением на человека в городе объявлен план «Перехват».

    Тимур Хизриев – российский боец смешанного стиля, который выступал на турнирах серии PFL, Bellator и других.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после двух выстрелов по окнам автобуса неизвестным мужчиной на улице Борисевича в Красноярске возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщило МВД по Красноярскому краю.

    15 июля 2025, 15:59 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    Лавров ответил пословицей на планы ужесточения санкций Запада
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «У нас, знаете, такая есть пословица: «Не рой другому яму [– сам в нее упадешь]», – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что нынешние и готовящиеся в Брюсселе ограничения уже нанесли серьезный ущерб экономике Европы. Лавров добавил, что многие европейские аналитики и политологи признают: ущерб прежде всего несут авторы санкционной войны.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что в него может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    15 июля 2025, 16:46 • Новости дня
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    Белый дом: Трамп спрашивал Зеленского про удары по Москве и Петербургу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала FT «умирающей газетой», которая известна тем, что «вырывает слова из контекста ради увеличения просмотров», передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Трамп лишь задал вопрос, а не поощрял какие-либо действия, связанные с ударами по российским городам.

    «Газета Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает. Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства», – сказала она.

    Пресс-секретарь также отметила, что Трамп «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине и пытается достичь мира.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    15 июля 2025, 03:48 • Новости дня
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    @ mil.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая российская боевая машина «Тайфун-ПВО» поступила в серийное производство после успешного завершения государственных испытаний в 2024 году, рассказал гендиректор завода «Купол» (входит в ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов журналу «Национальная оборона».

    По его словам, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО» в 2024 году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции.

    «Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но и улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим вооруженным силам», – цитирует Зиятдинова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские инженеры представили новый трехкоординатный пассивный локатор, способный незаметно для радиоразведки обнаруживать дроны и другие малозаметные объекты на десятки километров.

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    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

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    15 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    Госдума приняла закон о защите религиозных символов России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы утвердили закон, ограничивающий использование изображений культовых зданий и символов без соответствующих элементов, с учетом важных исторических исключений.

    Закон был принят во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС. Документ внесли группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой в мае 2025 года, а первоначальное одобрение проект получил в июне.

    Изменения касаются федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и запрещают использовать изображения культовых зданий, их узнаваемых частей и иных объектов с религиозными символами без самих символов в СМИ, при продаже товаров и в рекламе. Также новый порядок распространяется на государственные и муниципальные символы, знаки и эмблемы.

    Поправки ко второму чтению расширили список запрещенных действий, включив в него официальные геральдические знаки и их части. Исключения касаются случаев, если в определенный период времени на оригинале символы отсутствовали или если их воспроизведение ведет к осквернению символа.

    Председатель комитета Яна Лантратова напомнила, что это решение важно для журналистов, которым теперь разрешено публиковать изображения храмов без крестов, если на исторических фотографиях символ действительно отсутствовал.

    Депутат Игорь Антропенко отметил, что вера связана с добротой и милосердием, а любая спекуляция или оскорбление религии не может быть проигнорировано.

    Ранее в РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов.

    Член СПЧ Кирилл Кабанов выразил мнение, что продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники.

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    15 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    На производство самолетов в России выделено 765 млрд рублей

    Кабмин решил направить 765 млрд рублей на проект производства самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское правительство определило крупные инвестиции для развития авиационной отрасли, включая создание отечественных самолетов и вертолетов в ближайшие шесть лет.

    О планах правительства сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на стратегической сессии, передает ТАСС.

    Мишустин заявил: «Чтобы обеспечить независимость российской гражданской авиации, сформирован профильный федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов».

    На его реализацию в течение шести лет планируется выделить из федерального бюджета суммарно 765 млрд рублей, прежде всего на создание воздушных судов, конкурентоспособных двигателей, радиоэлектронной аппаратуры, различных технических систем и всего перечня наукоемкого оборудования.

    Премьер уточнил, что речь идет о «уникальной продукции, не имеющей российских аналогов, и выпуск которой необходимо освоить». Средства будут использованы для разработки новых самолетов, вертолетов, а также для создания современных комплектующих и электронных систем. Власти рассчитывают повысить уровень независимости российской гражданской авиации за счет реализации данного федерального проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МС-21 стал символом преодоления санкционного давления и способен заменить Boeing на рынке. Россия смогла заместить около 80 западных систем и агрегатов в конструкции нового лайнера. В 2026 году первые МС-21 начнут летать в авиакомпаниях. Сертификацию авиадвигателя ПД-8 запланировали на конец 2023 года.

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    15 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    Лавров: Трамп находится под неприличным давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.

    По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.

    «Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

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    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.

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    15 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Второй город в России запретил электросамокаты

    В Елабуге запретили прокат электросамокатов

    Второй город в России запретил электросамокаты
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прокат электросамокатов стал недоступен в Елабуге, так как городской инфраструктуры для их безопасного движения сейчас нет, что создает неудобства для пешеходов, сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района.

    Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».

    По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.

    Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

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    15 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ростовской области инициировали выплаты сотрудникам полиции, которые отказались от предложенных им взяток.

    Об инициативе поощрения сотрудников, отказавшихся от взяток, сообщил начальник управления МВД по региону Александр Речицкий, передает РИА «Новости». По его словам, полицейским компенсируют суммы, которые им предлагали взяткодатели во время совершения противоправных действий.

    Чиновник уточнил, что подобная мера направлена на формирование устойчивой антикоррупционной позиции среди сотрудников правоохранительных органов.

    «За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», – сказал он.

    В апреле пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.

    В марте в Москве командир второго ОСБ ГАИ полковник Сергей Кобозев отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом за незаконную мигалку.

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    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Росавиация заявила о возобновлении поисков пропавшего на Дальнем Востоке Ми-8
    Росавиация заявила о возобновлении поисков пропавшего на Дальнем Востоке Ми-8
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т компании «АПК «Взлет» развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.

    «С утра из аэропорта Охотск в район предполагаемой аварии вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа», на борту которого находятся спасатели филиала ФКУ «Хабаровская РПСБ», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Там добавили, что одновременно с этим бортом из аэропорта Магадан (Сокол) отправился вертолет Ми-8МТВ-1 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту – спасатели поисково-спасательного отряда МЧС по Магаданской области.

    К поискам привлечены и силы Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске, оповещены морские суда, находящиеся в акватории Охотского моря.

    Специалисты Росавиации координируют этапы поисково-спасательных работ. В районе поиска осуществляется воздушная разведка, ведется взаимодействие между всеми профильными службами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.

    По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.

    Дождь и неблагоприятные погодные условия не позволили магаданским спасателям оперативно отправиться на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8.

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    15 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Красников сообщил о прорывных исследованиях РАН в области гиперзвука

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил о получении уникальных результатов в оборонных исследованиях, в частности по гиперзвуковой технике.

    Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На 2025 год мы видим, что заявки большие, мы выбираем каждую четвертую заявку только для того, чтобы сделать. <…> Уникальные результаты получаются у нас и по гиперзвуку, и по другим работам», – отметил Красников.

    Ранее Красников заявил о востребованности и эффективности фундаментальных исследований для нужд обороны и безопасности страны.

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    15 июля 2025, 16:30 • Новости дня
    Лавров: Россия хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Если бы Украина неделю назад согласилась назвать дату третьего раунда переговоров, то президент США Дональд Трамп мог бы не предоставлять России 50 дней на урегулирование ситуации, а сократить этот срок до 30 дней, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине Лавров отметил, что Москва неоднократно передавала разъяснения по этому вопросу американской стороне, в том числе во время личных встреч, передает ТАСС.

    «Если эти наши разъяснения, которые мы многократно передавали американским коллегам, в том числе на моих встречах на полях мероприятий, если они просто игнорируются или не докладываются президенту Трампу? Трудно судить, что за этим стоит, но говорить о том, что нет никакого прогресса и поэтому 50 дней, если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там уже и 30 дней осталось», – сказал министр.

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    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    15 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров захотел разобраться в словах Трампа о сроках урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва хотела бы разобраться в смысле заявления президента США Дональда Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что ранее американский лидер уже называл разные сроки по этому вопросу, среди которых были и сутки, и сто дней, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, хотим понять, что стоит за этим заявлением [Трампа] – 50 дней. Было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», – заявил он журналистам после заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



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    Ранее МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что отсутствие призывов со стороны США и НАТО к переговорам с Россией свидетельствует о стремлении Запада затянуть конфликт на Украине.

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    15 июля 2025, 23:20 • Новости дня
    СМИ узнали о задержании сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером вторника в Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, сообщил портал URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом – мера пресечения», – цитирует URA.RU. информатора.

    По его же данным, Шыхлински-младший около 20.30 был доставлен в здание регионального управления Следственного комитета России.

    По информации РБК, Мутвалы Шыхлински имеет адвокатский статус и состоит в Адвокатской палате Свердловской области. Это означает, что в его отношении действует особый порядок уголовного преследования м уголовное дело против него  могут возбудить по решению главы  местного управления СК РФ и надзирающего за ним прокурора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД. руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински был отпущен после проведения допроса в Екатеринбурге в начале июня.

    До этого в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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