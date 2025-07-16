Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
В Дагестане возбудили дело после нападения на бойца ММА Хизриева
Уголовное дело возбуждено после вооруженного нападения на известного бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале, атлет получил огнестрельное ранение, сообщил источник в силовых структурах Дагестана.
Уголовное дело завели по статье о хулиганстве, в спортсмена стреляли из травматического оружия, сообщил собеседник ТАСС.
После конфликта Хизриев был госпитализирован и перенес операцию.
«Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, он перенес операцию, угрозы его жизни, как я знаю, нет», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Бойцу 29 лет, он не имеет поражений за 18 поединков и известен по выступлениям в лигах PFL и Bellator.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двое вооруженных мужчин напали на парковке в Махачкале на человека, который выгружал вещи из автомобиля. Нападавшие открыли огонь и выпустили по три-четыре пули каждый. Пострадавшим мог оказаться боец MMA Тимур Хизриев.