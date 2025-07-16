Tекст: Мария Иванова

Группировкой было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Вольного Поля, Новополя ДНР и Темировка Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка и десантно-штурмового полка ВСУ рядом с Кондратовкой, Битицей и Варачино Сумской области.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Волчанска и Чугуновки Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Богуславки, Петровки, Купянска и Дружелюбовки Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили более 220 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки продолжили наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Плещеевки, Северска, Иванополья, Новоселовки и Дроновки ДНР.

Противник при этом потерял до 160 военнослужащих и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада с боеприпасами и склад горючего.

Подразделения группировки «Центр» продолжали наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Новоэкономического, Яблоновки, Муравки, Петровского, Степановки, Никаноровки и Новопавловки ДНР.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Каменского Запорожской области и Очакова Николаевской области. Были уничтожены до 70 военнослужащих, восемь станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и склад матсредств, перечислили в Минобороны.

Ранее сообщалось что российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.

Накануне Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР. Днем ранее они освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР. А до этого освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.