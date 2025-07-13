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Рогов сообщил об открытии нового выхода к границе с Днепропетровской областью
Российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.
Российские войска выбили украинские подразделения из села Новохатское в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, «наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью».
Село Новохатское находится рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые ранее уже были освобождены российскими войсками, как сообщало Минобороны России. Этот успех позволяет российским подразделениям выйти к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские силы взяли под контроль село Грушевское на западе ДНР после боев с подразделениями ВСУ.