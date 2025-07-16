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    Возвращение морали и капитал доверия
    16 июля 2025, 13:52 Мнение

    Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    ВЦИОМ на днях опубликовал результаты мониторингового исследования о морали и нравственности в российском обществе. Социологи пришли к выводу, что «в большинстве своем безнравственными россияне считают поступки, которые в буквальном смысле подрывают основу и общественных, и межличностных отношений – доверие. Речь прежде всего идет о предательстве и обмане. Вторую по популярности группу безнравственных поступков составляют преступления (убийство, воровство и пр.), третью – неуважение к другим людям и своей Родине».

    Согласно данным исследования, «успех, достигнутый ценой сделки с совестью, постепенно теряет свою привлекательность в российском обществе: за последние 20 лет доля тех, кто признает готовность поступиться моральными принципами ради достижения своей цели, сократилась вдвое. Другими словами, фокус смещается с прагматического, утилитарного подхода в логике «цель оправдывает средства» к новой этике успеха, предполагающей сохранение верности своим моральным убеждениям».

    Конечно, можно сказать, что люди, отвечающие на вопросы социологов, стараются казаться лучше, но сама перемена в том, что про себя стало можно говорить, а что – лучше не надо, знаменательна. Еще не так давно люди говорили: «Не мы такие, жизнь такая» – и это означало, что поступать аморально, чтобы добиться успеха, может быть, и не идеальный образ действий – но мы не живем в идеальном мире.

    Люди воспринимали общество, в котором они живут, как находящееся в состоянии аномии – то есть утраты нравственных норм, и полагали, что честность и усердие не окупаются. Успех принадлежит бессовестным, людям, которых описывало популярное в 90-е годы выражение – «без комплексов». И в самом деле, честность, верность и щепетильность рассматривались как проявление психологических комплексов, «зажатости» и даже «совковости».

    Я еще хорошо помню полушутливый лозунг: «конечная цель наших усилий – бабла нарубить и [убраться] в Бразилию». Этот лозунг хорошо передавал двойное убеждение – что цель жизни состоит в том, чтобы «нарубить бабла», и что любой человек, у которого появятся финансовые возможности, тут же убежит отсюда куда угодно, хоть в Бразилию, о которой толком ничего не известно, кроме того, что это – не Россия.

    Говорить об уважении к своей стране – значило навлекать на себя язвительные насмешки. Люди с горечью констатировали общую атмосферу озлобленности и недоверия, которая так невыгодно отличала Россию от других стран. А прекраснодушные призывы самим ее изменить разбивались о все то же: «не мы такие – жизнь такая».

    Было общим местом говорить, что элита страны живет по «вахтовому принципу» – здесь они зарабатывают (если использовать такое слово) деньги, а их настоящая жизнь – там, «в цивилизованном мире», в котором они страстно желают стать своими.

    И вот эта картина «успеха» медленно, но верно сменилась чем-то другим – больше похожим на «нам здесь жить». Это наша страна, где нам хорошо, где мы останемся, где будут жить наши дети и внуки. Мы не променяем ее ни на какую другую. Это наши сограждане, с которыми нам вместе строить нашу общую жизнь.

    Такая смена восприятия отразилась и в том, как следует себя вести. Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Более того, это важно и стоит беречь.

    Что доверие – это важнейший капитал и личности, и общества.

    Я еще помню время (это было недавно), когда «русские пьяницы» были популярным стереотипом – популярным в том числе среди самих русских. Мол, такая национальная традиция со времен князя Владимира. Оказалось, что нет – то же исследование указывает, что пьянство перестало восприниматься как постоянный бич общества, а другие данные говорят о том, что и потребление алкоголя продолжает падать.

    Люди стали больше доверять друг другу, больше ценить свое здоровье и свою страну. Конечно, социальные язвы, хотя и смягчились, не исчезли – однако тенденция является обнадеживающей.

    Как это произошло? Среди факторов, на которые стоит обратить внимание – определенная общественная стабильность, которая позволяет людям строить планы на будущее. Это пресловутая «уверенность в завтрашнем дне», когда человек может исходить из того, что он не лишится плодов своих усилий, а честность и усердие вознаграждается.

    И с другой стороны – сама эта стабильность есть результат растущего доверия людей друг к другу. И вот этот капитал доверия важно беречь и приумножать каждому из нас. 

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