На Кубани подожгли пшеничные поля

Tекст: Евгения Караваева

Пожар зафиксировали в станице Раздольная на территории ООО «Золотой колос», передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В сообщении МЧС сказано: «Поступило сообщение о загорании: ст. Раздольная, ООО «Золотой колос». Установлено, что произошло загорание стерни на площади один гектар и поля с пшеницей на площади 30 гектаров. Предварительная причина пожара – поджог».

На месте работают специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося и ликвидации возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали рост значения Кубани на мировом рынке пшеницы. Глава Минсельхоза России Николай Патрушев заявил о возможном увеличении урожая зерна в 2025 году.