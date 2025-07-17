Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
На Кубани подожгли пшеничные поля
В Кореновском районе Краснодарского края огонь охватил поля с пшеницей площадью 30 гектаров, предварительной причиной пожара назван поджог.
Пожар зафиксировали в станице Раздольная на территории ООО «Золотой колос», передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.
В сообщении МЧС сказано: «Поступило сообщение о загорании: ст. Раздольная, ООО «Золотой колос». Установлено, что произошло загорание стерни на площади один гектар и поля с пшеницей на площади 30 гектаров. Предварительная причина пожара – поджог».
На месте работают специалисты для выяснения всех обстоятельств случившегося и ликвидации возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали рост значения Кубани на мировом рынке пшеницы. Глава Минсельхоза России Николай Патрушев заявил о возможном увеличении урожая зерна в 2025 году.