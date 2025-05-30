Патрушев заявил о возможном росте урожая зерна в 2025 году

Патрушев: Посевная кампания в России в 2025 году идет опережающими темпами

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, под зерновые культуры, включая озимые, в этом году запланировано засеять около 48 млн га. Патрушев отметил: «В 2025 году она [посевная] идет опережающими темпами... надеемся, что урожай может быть выше, чем в 2024 году», передает ТАСС.

Он добавил, что все посевы, пострадавшие от возвратных заморозков, уже были пересеяны. Также чиновник акцентировал внимание на экспортных перспективах: в текущем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года) экспорт зерна из России составит примерно 53 млн тонн, из которых около 44,5 млн тонн – пшеница. Однако темпы экспорта зерна в этом году значительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Патрушев отметил, что планы Минсельхоза на текущий сезон более скромные, чем ранее, и подчеркнул, что ситуация с экспортом зерна остается непростой.

В марте депутат Госдумы Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что Кубань стала гарантом продовольственной безопасности России.

Ранее Минсельхоз России сообщил о прогнозе экспорта зерновых в сезоне 2024-2025 годов на уровне 55-57 млн тонн, что позволит сохранить высокий экспортный потенциал страны.