Зеленский закрутил гайки на Украине, опасаясь госпереворота

Tекст: Максим Попов

Бортник отметил, что за последнюю неделю на Украине прошло более 500 обысков, задержаний и обвинений. Эти действия направлены на повышение популярности Зеленского среди украинцев, что необходимо для возможных переговоров по урегулированию конфликтов, передает РИА «Новости».

Политолог подчеркнул, что обыски и задержания проводятся показательно, чтобы усилить доверие к Зеленскому. «Именно поэтому бьют по уклонистам, коррупционерам – всем тем, кого не любят пассионарии», – добавил он. Это демонстрирует стремление президента к улучшению своего имиджа в обществе.

Бортник добавил, что другая цель этих мероприятий – пресечение попыток других политических сил на Украине вступить в переговоры с администрацией США. По его словам, необходимо устранить все параллельные группы, которые могут поддержать план Дональда Трампа и предложить свою помощь в его реализации.

Напомним, в понедельник ассоциация городов Украины сообщила о волне задержаний мэров по всей стране и обвинила власти в давлении на местное самоуправление.