Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
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Зеленский закрутил гайки на Украине, опасаясь госпереворота
Владимир Зеленский усилил давление в политической системе Украины, проведя более 500 обысков и задержаний, чтобы предотвратить возможность диалога оппонентов с Дональдом Трампом и укрепить свою популярность, сообщил директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Бортник отметил, что за последнюю неделю на Украине прошло более 500 обысков, задержаний и обвинений. Эти действия направлены на повышение популярности Зеленского среди украинцев, что необходимо для возможных переговоров по урегулированию конфликтов, передает РИА «Новости».
Политолог подчеркнул, что обыски и задержания проводятся показательно, чтобы усилить доверие к Зеленскому. «Именно поэтому бьют по уклонистам, коррупционерам – всем тем, кого не любят пассионарии», – добавил он. Это демонстрирует стремление президента к улучшению своего имиджа в обществе.
Бортник добавил, что другая цель этих мероприятий – пресечение попыток других политических сил на Украине вступить в переговоры с администрацией США. По его словам, необходимо устранить все параллельные группы, которые могут поддержать план Дональда Трампа и предложить свою помощь в его реализации.
Напомним, в понедельник ассоциация городов Украины сообщила о волне задержаний мэров по всей стране и обвинила власти в давлении на местное самоуправление.