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Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали
Сына экс-президента Украины Порошенко обвинили в неявке по повестке и оштрафовали на 25,5 тыс. гривен
Сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексею (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов, сообщили украинские СМИ.
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), был признан уклонистом от мобилизации на Украине и оштрафован, передает ТАСС.
Печерский районный территориальный центр комплектования признал его виновным в административном правонарушении за неявку по повестке и назначил штраф в размере 25,5 тыс. гривен (примерно 610 долларов). Согласно постановлению, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, его сумма удвоится и будет взыскана принудительно.
По данным украинских СМИ, Алексей и его брат Михаил Порошенко в настоящее время скрываются от мобилизации в Лондоне. С февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, и власти активно противодействуют уклонению мужчин призывного возраста от службы. С мая прошлого года действует закон, ужесточающий условия мобилизации, позволивший увеличить число призывников.
Ранее Алексей Порошенко был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как дважды проигнорировал вызов.
В России судебные приставы арестовали имущество Алексея Порошенко в рамках исполнительного производства.
Между тем стало известно, что Александр Янукович, сын экс-президента Украины Виктора Януковича, стал гражданином России, что подтверждается изменениями в налоговом учете его компании в Петербурге.