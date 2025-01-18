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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Завершена экспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    Путин объяснил, почему Громыко называли «Мистер Нет»
    Захарова с иронией прокомментировала доклад о гаванских сверчках и «оружии» на Кубе
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 16:55 • Новости дня

    Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали

    Сына экс-президента Украины Порошенко обвинили в неявке по повестке и оштрафовали на 25,5 тыс. гривен

    Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали

    Tекст: Вера Басилая

    Сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексею (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов, сообщили украинские СМИ.

    Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), был признан уклонистом от мобилизации на Украине и оштрафован, передает ТАСС.

    Печерский районный территориальный центр комплектования признал его виновным в административном правонарушении за неявку по повестке и назначил штраф в размере 25,5 тыс. гривен (примерно 610 долларов). Согласно постановлению, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, его сумма удвоится и будет взыскана принудительно.

    По данным украинских СМИ, Алексей и его брат Михаил Порошенко в настоящее время скрываются от мобилизации в Лондоне. С февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, и власти активно противодействуют уклонению мужчин призывного возраста от службы. С мая прошлого года действует закон, ужесточающий условия мобилизации, позволивший увеличить число призывников.

    Ранее Алексей Порошенко был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как дважды проигнорировал вызов.

    В России судебные приставы арестовали имущество Алексея Порошенко в рамках исполнительного производства.

    Между тем стало известно, что Александр Янукович, сын экс-президента Украины Виктора Януковича, стал гражданином России, что подтверждается изменениями в налоговом учете его компании в Петербурге.

    18 января 2025, 10:38 • Новости дня
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    Бербок покинула совещание после вето Шольца на помощь Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине, пишет Bild.

    По данным издания, Шольц заблокировал выделение 3 млрд евро в качестве военной помощи Украине, данный шаг вызвал негативную реакцию со стороны Бербок.

    Как отмечает Bild, министр иностранных дел Германии промолчала. Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов.

    Инцидент подчеркивает усиливающееся напряжение между двумя ключевыми фигурами немецкой политики.

    В течение нескольких месяцев Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии работали над подготовкой документов для нового пакета помощи Украине. В него планировалось включить три зенитные батареи IRIS-T, управляемые ракеты Patriot, десять колесных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

    Напомним, Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    18 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»
    ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч»

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на обстрелы американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе КБ «Луч», сообщили в Минобороны.

    Как отметили в российском оборонном ведомстве, конструкторское бюро (КБ) «Луч» осуществляет проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также снарядов к РСЗО «Ольха».

    Намеченные wели удара были достигнуты, все объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало ответ на атаку ATACMS по Брянской области.

    Позднее российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    18 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе и взрывах на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Tекст: Мария Иванова

    Утром по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, сообщает  РИА «Новости».

    «Прилет в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», – рассказал Лебедев.

    Лебедев также отметил, что был слышен второй взрыв неподалеку от завода. «Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», – добавил он. Пока информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ. Причем украинские власти скрыли реальные потери после удара российских войск по заводу, на котором производились части для дронов.

    Между тем экс-глава украинской компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, обвиняемый в госизмене, пережил клиническую смерть под стражей в частной клинике.

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    18 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото с уходом обиженной министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от канцлера Германии Олафа Шольца.

    «Множество мемов породила фотография, на которой Шольц пытается остановить Бербок, чтобы она не покинула правительственное заседание», – отметила газета ВЗГЛЯД.

    «Чуть обработать, будет Караваджо, – сказала @suchstuff моя Ящерь, вытягивая фотку из-под новости «Бербок покинула Шольца, не оставшись на совместное фото. И стал Караваджо. А также: Ukraine. Disconnecting People», – отреагировал на фото с обиженной Бербок специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Очередной разворот Бербок «на 360 градусов». Вот это страсти!», – передает «Царьград».

    Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выходку Бербок цитатой из Bild: «Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая».

    «Рука канцлера уже не способна далеко дотянуться», – пишут немецкие СМИ.

    «Олаф не может. У него лапки», – прокомментировал канал «360».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов. Фото как Шольц пытается оставить Бербок вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

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    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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    17 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ

    Боец из Дагестана Абдулаев три недели один защищал блиндаж в 200 метрах от противника

    Боец из Дагестана три недели в одиночку оборонял блиндаж в 200 метрах от ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Дагестана Магомед Абдулаев три недели держал оборону в блиндаже в одиночку, находясь всего в 200 метрах от позиций противника, и помог уничтожить вражескую роту, сообщили в администрации Буйнакского района.

    Военнослужащий из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев три недели оборонял блиндаж в зоне специальной военной операции. Значительную часть времени он находился в одиночестве с минимальным запасом еды и воды, передает РИА «Новости».

    Абдулаев (позывной Судья) вместе с товарищем держал оборону первые восемь дней, после чего остался один. Он находился всего в 200 метрах от противника и регулярно докладывал о перемещениях и использовании тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.

    Видео, записанное за 2,5 часа до Нового года, показывает, как Магомед поздравляет родных с праздником, желая им счастья и мирного неба. После смены, преодолев 10 километров на обмороженных ногах, он помог эвакуировать товарища.

    В настоящее время Магомед Абдулаев находится на лечении в московском госпитале, восстанавливаясь от обморожения.

    Ранее российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    До этого российский боец с позывным Хитман спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

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    17 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Погибшему в бою с якутским штурмовиком бойцу ВСУ присвоено звание Героя Украины

    Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в бою с якутским штурмовиком солдату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины старшего солдата Дмитрия Масловского, погибшего в рукопашном бою с ножом против якутского штурмовика Андрея Григорьева, пишут украинские СМИ.

    Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, пишет издание «Страна». Старший солдат погиб в ходе рукопашного боя с ножом против Григорьева.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР.

    Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    18 января 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА
    ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов и цех производства БПЛА
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Также удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 83 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотников, 590 ЗРК, 20658 танков и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в субботу в Минобороны сообщили, что российские войска освободили Петропавловку и Времовку.

    Также ВС России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS нанесли удар по КБ «Луч».

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    18 января 2025, 01:38 • Новости дня
    Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию

    Украина решила частично разместить инфраструктуру госреестров в Латвии и Эстонии

    Tекст: Денис Тельманов

    После кибератаки на госреестры Украина намерена разместить их часть в странах ЕС, включая Латвию и Эстонию.

    Украина после недавней кибератаки на государственные реестры намерена разместить часть их инфраструктуры в странах Европейского союза. Об этом, пишет ТАСС, сообщила украинский министр юстиции Ольга Стефанишина. В частности, предполагается, что размещение будет осуществлено в Латвии и Эстонии.

    После атаки 19 декабря, как заявил Минюст Украины, единые и государственные реестры, а также сайты министерства и других связанных структур оказались недоступны. Частичное восстановление реестров, согласно заявлениям, должно было занять до двух недель, однако процесс до сих пор не завершен. В результате сбоя было отключено множество электронных сервисов, включая услуги ЗАГСов, регистрацию имущественных прав и другие важные операции.

    Кибератака вызвала значительные задержки в обработке данных и оказала существенное влияние на работу электронных сервисов, что вынудило украинские власти искать новые решения для обеспечения безопасности и устойчивости IT-инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предъявили обвинения шести гражданам России в организации кибератак против Украины и стран НАТО, на Западе остановилась работа многих банков, аэропортов и больниц из-за сбоя операционной системы Windows, вызванного некорректным обновлением от CrowdStrike, при этом Россия практически не подверглась влиянию этих технических неполадок, а польское агентство РАР опубликовало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков для отправки на Украину, но затем его аннулировало.

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    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

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    18 января 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Петропавловку и Времевку
    Российские войска освободили Петропавловку и Времевку
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступления подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Петропавловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ около Петровки, Дзержинска, Соленого, Песчаного, Нововасилевки и ДНР.

    Противник при этом потерял до 585 военнослужащих, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Времевка в ДНР.

    Было нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Константинополя и Великой Новоселки.

    Потери ВСУ при этом составили до 135 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском и Глубоким Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ поблизости от Лозовой и Загрызово Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Был уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ у Северсак, Новодмитровки, Часова Яра, Дачного и Константиновки ДНР.

    Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих. Уничтожен склад боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты возле Антоновки и Казацкого Херсонской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ «Буковель-AD», подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Времевки на юге ДНР. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска подняли флаг во Времевке.

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    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

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    17 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Российские войска подняли флаг во Времевке ДНР

    Рогов сообщил о поднятии флага России в селе Времевка ДНР российскими бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска подняли флаг России на здании в селе Времевка в Донецкой народной республике, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, бойцы 127-й мотострелковой дивизии группы «Восток» закрепились на позициях во Времевке, подняв флаг на одном из зданий по улице Партизанской, передает РИА «Новости». Село находится в непосредственной близости от Великой Новоселки.

    Ранее сообщалось, что силы РФ вошли на окраины Времевки, начав бои за освобождение территории от вооруженных сил Украины.

    Также, по словам Рогова, российские войска вошли в Зверево, южнее Красноармейска, начав там боевые действия. В этом районе подразделения продвигаются вперед. Зверево фактически является пригородом Красноармейска, который служит крупным логистическим узлом на северо-западе ДНР.

    Красноармейск, также известный как Покровск, является важным транспортным узлом, связывающим Донецк с другими регионами Украины, и через него проходят железнодорожные пути в Краматорск и Славянск.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.

    До этого Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» подняли российский флаг над населенным пунктом Нескучное в Донецкой народной республике.

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