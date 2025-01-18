Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали

Сына экс-президента Украины Порошенко обвинили в неявке по повестке и оштрафовали на 25,5 тыс. гривен

Tекст: Вера Басилая

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), был признан уклонистом от мобилизации на Украине и оштрафован, передает ТАСС.

Печерский районный территориальный центр комплектования признал его виновным в административном правонарушении за неявку по повестке и назначил штраф в размере 25,5 тыс. гривен (примерно 610 долларов). Согласно постановлению, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, его сумма удвоится и будет взыскана принудительно.

По данным украинских СМИ, Алексей и его брат Михаил Порошенко в настоящее время скрываются от мобилизации в Лондоне. С февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, и власти активно противодействуют уклонению мужчин призывного возраста от службы. С мая прошлого года действует закон, ужесточающий условия мобилизации, позволивший увеличить число призывников.

Ранее Алексей Порошенко был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как дважды проигнорировал вызов.

В России судебные приставы арестовали имущество Алексея Порошенко в рамках исполнительного производства.

Между тем стало известно, что Александр Янукович, сын экс-президента Украины Виктора Януковича, стал гражданином России, что подтверждается изменениями в налоговом учете его компании в Петербурге.