Украинские выборы становятся делом России и США

Tекст: Василий Стоякин

В конце минувшей недели офис генпрокурора Украины (так сейчас называется Генеральная прокуратура Украины) объявил подозрение о совершении преступления народному депутату Верховной рады Вадиму Новинскому. Сам Новинский находится в Европе, но его активы (а он бизнес-партнер самого богатого человека Украины Рината Ахметова) – на Украине.

Новинскому инкриминируют «распространение нарративов Кремля» в вопросах, касающихся (отсутствия) религиозных свобод на Украине. Он действительно давний и последовательный защитник Украинской православной церкви (за что получил от Петра Порошенко мемную кличку «сука православная»). Видимо, чтобы подтвердить необоснованность заявлений Новинского, о преступлении сообщили накануне Крещения Господня – очень убедительно и в духе нынешней украинской власти.

Но как представляется, дело не в этом. Новинский был одним из важных финансистов условно пророссийской оппозиции на Украине, да и о нем самом ходили слухи, что он может принять участие в президентских выборах. В общем, представляется очевидным, что причины возбуждения прокуратуры сугубо политические и более того – предвыборные. И это не единственный признак того, что украинские элиты активно готовятся к выборам президента страны.

Когда на Украине будут президентские выборы

Собственно говоря, парламентские выборы на Украине должны были состояться 29 октября 2023 года, а президентские – 31 марта 2024 года. В условиях военного положения выборы не проводятся, поэтому они были отменены. На самом деле президентские выборы должны были быть проведены, поскольку 20 мая срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек. Но это обстоятельство проигнорировал как сам «гарант» украинской Конституции, так и коллективный Запад.

Однако в 2025 году ситуация изменилась – президентом США избран Дональд Трамп, последовательно заявляющий, что он намерен добиться прекращения войны на Украине. Прекращение войны означает отмену военного положения, что снимает, таким образом, ограничение на проведение выборов. The Economist еще в ноябре с уверенностью писал о том, что 2025 год будет на Украине годом выборов.

На Украине, впрочем, не торопятся. Депутат Ярослав Юрчишин (он представляет фракцию «Голос», которая во многих отношениях радикальнее действующей власти) заявил, что военное положение не может быть отменено сразу после прекращения боевых действий.

На самом деле ситуация сложнее: Россия не признает легитимности бывшего украинского президента, следовательно, мирный договор с ним подписан быть не может. Таким образом проведение выборов на Украине перестает быть внутренним делом Украины и становится элементом сделки между Россией и США. Так что действующей украинской власти придется иметь дело не с избирателями, которые все прощают, а с Трампом, который пока что демонстрирует решительный настрой (последуют ли решительные действия – посмотрим).

Даже в случае активной позиции Трампа провести выборы к 25 мая, о чем писал The Economist, скорее всего, нереально, хотя избирательная кампания занимает по закону три месяца. Украинские источники говорят, что более реально их планировать на август, и причины тут не только в том, что Зеленский банально не хочет. Есть проблемы юридического и организационного характера.

Что мешает организации выборов президента на Украине

Во-первых, непонятно, в каких условиях будут проводиться выборы. Возможно, например, что прекращения боевых действий и подписания перемирия добиться не удастся, и тогда придется вносить изменения в Избирательный кодекс, чтобы сделать возможным проведение президентских выборов во время военного положения.

Во-вторых, необходимо восстановить работу реестра избирателей. Электронный реестр был отключен в самом начале боевых действий, чтобы злокозненный «агрессор» не воспользовался им в каких-то своих целях. Если его просто так включить, то возникнет вопрос – зачем его выключали? В любом случае старый реестр не соответствует реальности ни в одном пункте – ни по охваченной территории, ни по количеству зарегистрированных избирателей… То есть его придется фактически восстанавливать.

В-третьих, необходимо решить вопрос с голосованием беженцев. По оценкам украинской стороны, внутри страны порядка 4-5 млн «временно перемещенных лиц», за рубежом – 5-8 миллионов. Общее количество избирателей на Украине ранее было около 35 млн человек.

Кроме того, необходимо каким-то образом решать вопрос о голосовании военнослужащих, в том числе – на линии соприкосновения. Наиболее простой вариант – введение заочного голосования (электронного или по почте), но это само по себе требует сложной работы. В России, например, ДЭГ испытывают с 2019 года, но в последний ЕДГ 8 сентября 2024 года электронным голосованием на федеральной платформе было охвачено всего 25 регионов. На Украине весьма продвинутая сфера электронных услуг, но нельзя ожидать, что их Минцифры моментально решит все проблемы, требующие работы на протяжении десятилетий.

В-четвертых, решение вопроса с местами для голосования. Обычно избирательные участки размещаются в различных публичных помещениях – учебных или административных. В прифронтовых районах они в массовом порядке использовались как пункты дислокации воинских подразделений и часто разрушены.

В общем, объем задач огромен, но политики верят, что выборы все-таки состоятся. Информация о работе избирательных штабов (пусть «кадрированных»), разных политических сил приходит с конца 2023 года.

Кто будет участвовать в выборах

Тем более что сейчас активность политиков увеличилась. Примером тому является то, что проснулся бывший лидер ныне запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко, напомнивший, что он тоже немножко оппозиционер. Выступление это, скорее всего, было санкционировано офисом украинского президента и является элементом программы формирования «ручной» оппозиции.

Активно критикует действующую власть бывший спикер офиса президента Алексей Арестович, прячущийся на Западе. Он, кстати, неоднократно говорил, что готов участвовать в президентских выборах. И вполне вероятно, что это тоже проект офиса.

Также очень активен в медиа-пространстве блогер Анатолий Шарий, у которого в прошлом была ныне запрещенная партия. О намерениях идти на выборы он не заявлял, но наверняка найдутся люди, которые его об этом попросят.

Невероятно активна Юлия Тимошенко. Оцените ее недавнее высказывание: «Отныне судьи конституционного суда, которые должны назначаться по конституции президентом, парламентом или съездом судей, будут предварительно избираться международным советом. Президент, парламент и съезд судей лишь формально будут утверждать кадровые назначения, определенные за пределами Украины. (…) Абсолютное нарушение международного права, приравнивающим обращение с Украиной к статусу бесправной колонии». Не будем напоминать Тимошенко, что за превращение Украины в бесправную колонию Запада она на Майдане стояла и в тюрьме сидела.

Иногда активность политического или общественного деятеля проще оценить по действиям, предпринимаемым в отношении его самого. Например, социологи начали ставить в опросы боксера Александра Усика, очень популярного после победы над Тайсоном Фьюри. Итог эксперимента пока неизвестен, но вряд ли Усик будет популярнее братьев Кличко. Кроме того, у него очень странное позиционирование: с одной стороны – православный активист, с другой – дарит пояс борцу против православия Зеленскому и размахивает «саблей Мазепы»…

Показательно и то, что киевский ТЦК признал уклонистом и оштрафовал сына экс-президента Алексея Порошенко, проживающего в Лондоне. Петр Порошенко, правда никогда не скрывал, что считает результаты выборов 2019 года исторической случайностью, но действовать предпочитает через своих «говорящих голов», например, популярного критика военного командования журналиста Юрия Бутусова.

Впрочем, главная проблема в оценке расстановки предвыборных сил – участие в них бывшего главкома, а ныне – посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Он считается наиболее рейтинговым кандидатом, но до сих пор не дал ответа ни посланцам офиса президента, которые предлагали ему первое место в списке президентской партии (ею будет уже не «Слуга народа»), ни представителям штабов Порошенко и Тимошенко, предлагавших поддержку его кандидатуры.

Залужный в принципе никогда не рвался в политику – он простой служака. Но в данном случае у него, похоже, выбора не остается. Для ситуации отсутствия выбора он ведет себя совершенно правильно – выжидать до начала избирательной кампании, а потом уже выдвигать свои условия.

* * *

Для оценки расстановки сил нужны социологические данные, но украинские социологи с 2022 года рейтинги не публикуют, да и надежность полученных данных оставляет желать много лучшего. Сенсацией стала публикация президентского рейтинга общественной организации «Передовые правовые инициативы*» (относительно их достоверности сказать ничего нельзя).

По данным этого опроса лидируют Валерий Залужный (24% от всех избирателей), Владимир Зеленский (16%) и Юлия Тимошенко (13%). Другие опросы так же показывают лидерство Залужного, правда, с меньшим отрывом. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД украинские социологи выразили сомнения, что Тимошенко действительно может занимать третье место с таким показателем.

Таким образом, Украина в 2025 году столкнется с точки зрения выборов с тремя вариантами. Либо Зеленский сам, или по просьбе заокеанских «партнеров», покинет пост (что радикально изменит расстановку сил); либо он будет вынужден уйти по итогам выборов, уступив свой кабинет Валерию Залужному (положение которого будет неустойчиво); либо же киевский режим окончательно свалится к состоянию личной диктатуры Зеленского – в результате сфальсифицированных выборов или же вообще без них.

Впрочем, все карты в этом раскладе могут смешать события в зоне боевых действий. В случае прорыва фронта и капитуляции ВСУ политическую систему Украины, возможно, придется создавать заново – но пророчить, что это произойдет в 2025-м, было бы сейчас слишком смело.