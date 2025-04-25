Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Трамп: Крым останется российским
Трамп заявил о понимании Зеленским принадлежности Крыма России
Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.
В интервью журналу Time Дональд Трамп заявил о том, что Крым останется у России и, по его мнению, это понимает глава киевского режима Зеленский, передает ТАСС.
Кроме того, Трамп отметил, что США ведут переговоры с Россией исключительно по вопросу Украины.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации BBC допустил возможность уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.
Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине, он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, и назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.