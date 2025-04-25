Трамп заявил о понимании Зеленским принадлежности Крыма России

Tекст: Вера Басилая

В интервью журналу Time Дональд Трамп заявил о том, что Крым останется у России и, по его мнению, это понимает глава киевского режима Зеленский, передает ТАСС.

Кроме того, Трамп отметил, что США ведут переговоры с Россией исключительно по вопросу Украины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации BBC допустил возможность уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине, он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, и назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

