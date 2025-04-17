Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
Заместителя Кличко обвинили в переправке уклонистов в Европу
СБУ обвинила заместителя Кличко в незаконной переправке мужчин в Европу
СБУ и нацполиция предъявили обвинения заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу, сообщили украинские СМИ.
Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция предъявили обвинения заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову, передает ТАСС.
По данным РБК-Украина, Прокопова подозревают в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу. Его отстранили от исполнения обязанностей.
Отстранение Прокопова произошло на фоне расследования журналистов, касающегося появления недвижимости у его семьи и друзей за время работы в столичной администрации. Издание «Общественное. Новости» отмечает, что информацию об обвинениях подтверждают правоохранительные органы, но официальных заявлений пока нет.
На фоне этих событий важно отметить, что в последние годы отношения между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским были напряженными. Конфликты возникали из-за политических разногласий, в том числе по вопросам централизации власти. Кличко неоднократно заявлял о давлении на киевскую администрацию со стороны украинских властей и обвинениях, которые, по его мнению, были надуманными.
Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о разоблачении преступной организации, связанной с коррупцией в земельных вопросах в киевском горсовете и администрации.
Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич арестован на два месяца по делу о завладении землей.
Позже Кличко объявил о масштабной реорганизации в управлении градостроительства и земельных отношений мэрии, связанной с коррупционным делом против ряда чиновников.
Кличко заявлял, что против него борется офис Зеленского.