СБУ обвинила заместителя Кличко в незаконной переправке мужчин в Европу

Tекст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция предъявили обвинения заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову, передает ТАСС.

По данным РБК-Украина, Прокопова подозревают в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу. Его отстранили от исполнения обязанностей.

Отстранение Прокопова произошло на фоне расследования журналистов, касающегося появления недвижимости у его семьи и друзей за время работы в столичной администрации. Издание «Общественное. Новости» отмечает, что информацию об обвинениях подтверждают правоохранительные органы, но официальных заявлений пока нет.

На фоне этих событий важно отметить, что в последние годы отношения между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским были напряженными. Конфликты возникали из-за политических разногласий, в том числе по вопросам централизации власти. Кличко неоднократно заявлял о давлении на киевскую администрацию со стороны украинских властей и обвинениях, которые, по его мнению, были надуманными.

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о разоблачении преступной организации, связанной с коррупцией в земельных вопросах в киевском горсовете и администрации.

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Петр Оленич арестован на два месяца по делу о завладении землей.

Позже Кличко объявил о масштабной реорганизации в управлении градостроительства и земельных отношений мэрии, связанной с коррупционным делом против ряда чиновников.

Кличко заявлял, что против него борется офис Зеленского.