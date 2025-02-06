Антикоррупционная прокуратура и НАБУ провели операцию по выявлению коррупции в горсовете Киева

Tекст: Ольга Иванова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила о проведении операции совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), направленной на разоблачение преступной организации, вовлеченной в земельную коррупцию в Киевском городском совете и горадминистрации, сообщает РИА «Новости«. В рамках операции продолжаются первоочередные следственные действия, заявили в САП.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял об усилении давления на местные власти со стороны правоохранительных органов, отмечая, что подобные действия блокируют работу многих государственных учреждений и коммунальных предприятий столицы. В октябре 2024 года он вновь выразил обеспокоенность, утверждая, что действия украинских властей приводят к утрате независимости институтов власти в стране.

По его мнению, Украина движется к авторитарному режиму, где все решения зависят от настроения одного человека. Это заявление Кличко сделано на фоне продолжающихся расследований и операций, проводимых правоохранительными органами, направленных на выявление коррупционных схем в различных сферах деятельности украинской столицы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, США захотели проверить деятельность Центра противодействия коррупции на Украине. Среди республиканцев в США часто звучат обвинения в адрес Киева по поводу коррупции. Трамп заявил, что США потратили на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев получил от Вашингтона лишь около 75 млрд долларов, куда пошли остальные средства, он не знает.