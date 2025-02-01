WP сообщила о хаосе в оборонном секторе Украины

The Washington Post: Украина столкнулась с расколом в оборонном секторе

Tекст: Вера Басилая

Раскол в оборонном секторе Украины произошел в критический момент, пишет The Washington Post. По данным издания, основными сторонами конфликта стали Министерство обороны и Агентство оборонных закупок (АОЗ).

Газета отмечает, что скандалы в украинском оборонном секторе происходят на фоне усиливающейся неопределенности в вопросе продолжения военной помощи США при президентстве Дональда Трампа. Вдобавок, среди республиканцев в США часто звучат обвинения в адрес Киева по поводу коррупции, что может усилить давление на Украину, передает ТАСС.

Европейские страны, которые ранее поддерживали тесные отношения с АОЗ, теперь испытывают трудности с пониманием распределения полномочий в украинском оборонном секторе. Это также вызывает беспокойство среди международных партнеров Украины.

Ранее страны G7 и западные антикоррупционные организации предупреждали о последствиях конфликта между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и бывшей главой АОЗ Мариной Безруковой. Они заявили, что это может подорвать доверие Вашингтона к Киеву, что в свою очередь оказывает влияние на международное сотрудничество и помощь.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

Украинский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования проектов, однако подробности пока неизвестны.

Украина потрясена после решения Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов.