Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Зеленский вновь отверг позицию Трампа по вопросу Крыма
Украина не будет признавать юридически Крым российским, позиция Киева неизменна, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский вновь отверг позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о статусе Крыма, передает РИА «Новости».
«Наша позиция по Крыму неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», – заявил глава киевского режима. По его словам, эта позиция основана на принципах международного права.
В ходе выступления Зеленский также признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия. Он согласился с тем, что у страны недостаточно вооружений для возвращения контроля над полуостровом военным путем. Вместе с тем Зеленский отметил, что проблема заключается не в нехватке людей, а именно в недостатке оружия.
Ранее, в ноябре 2024 года, Зеленский уже отмечал невозможность возвращения Крыма военным путем и возвращения к границам 1991 года, ссылаясь на отсутствие достаточных ресурсов для проведения таких операций. Трамп ранее критиковал Зеленского за подобную позицию.
Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России и Владимир Зеленский это понимает.
При этом Зеленский ранее исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции Украины.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.