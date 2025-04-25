Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский вновь отверг позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о статусе Крыма, передает РИА «Новости».

«Наша позиция по Крыму неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», – заявил глава киевского режима. По его словам, эта позиция основана на принципах международного права.

В ходе выступления Зеленский также признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия. Он согласился с тем, что у страны недостаточно вооружений для возвращения контроля над полуостровом военным путем. Вместе с тем Зеленский отметил, что проблема заключается не в нехватке людей, а именно в недостатке оружия.

Ранее, в ноябре 2024 года, Зеленский уже отмечал невозможность возвращения Крыма военным путем и возвращения к границам 1991 года, ссылаясь на отсутствие достаточных ресурсов для проведения таких операций. Трамп ранее критиковал Зеленского за подобную позицию.

Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России и Владимир Зеленский это понимает.

При этом Зеленский ранее исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.