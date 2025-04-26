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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика
    Семья подтвердила гибель сына замглавы ЦРУ в сражении на стороне России
    Зеленский нарушил этикет на похоронах папы римского
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Wargaming и «Лесты»
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    26 апреля 2025, 21:38 • Новости дня

    В Крыму зафиксировали четыре землетрясения на южном берегу

    Tекст: Вера Басилая

    На Южном берегу Крыма в районе Ялты утром и днем произошло четыре слабых землетрясения, три из которых ощутили местные жители.

    Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман сообщил о четырех землетрясениях магнитудой от 1,5 до 2,3, произошедших в субботу на Южном берегу Крыма. Три из них зафиксировали на суше рядом с водопадом Учан-Су, а одно – в акватории Черного моря, примерно в 90 километрах от Ялты, передает РИА «Новости».

    По словам Вольфмана, магнитуда землетрясений была небольшой, серьезных разрушений они не вызвали. Сейсмолог отметил, что толчки ощущались на верхних этажах зданий, так как очаги залегали на небольшой глубине непосредственно под городской частью Ялты. По его словам, сигналы о подземных толчках поступили от жителей Ялты, находившихся на верхних этажах.

    Замдиректора Института Марина Бондарь подтвердила, что самое сильное землетрясение на суше произошло в 11:27 по московскому времени, энергетический класс толчка составил 8,4, а магнитуда – 2,3. Она подчеркнула, что такие явления уже фиксировались в регионе ранее, и они не свидетельствуют о приближении более сильных землетрясений.

    Ранее на южном берегу Крыма произошли два землетрясения в январе.

    26 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Зеленский появился на похоронах папы Римского в камуфляже
    Зеленский появился на похоронах папы Римского в камуфляже
    @ Michael Kappeler/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На траурной церемонии прощания с папой Римским Франциском глава киевского режима Владимир Зеленский в нарушение этикета появился в черной камуфляжной форме.

    На похоронах понтифика все мужчины были одеты в темные костюмы или фраки, а женщины – в черное платье, многие с головными уборами, передает РИА «Новости».

    Зеленский, однако, предпочел появиться на церемонии в армейском камуфляже черного цвета. Его наряд резко выделялся на фоне других гостей.

    Ранее дизайнер Владимира Зеленского Эльвира Гасанова заявила, что в военное время политикам не нужны костюмы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что внешний облик Владимира Зеленского оставляет желать лучшего.

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    25 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика – это крупное происшествие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Это крупное дело. Я рассмотрю это», – сказал Трамп в ходе перелета из Вашингтона в Рим, передает ТАСС.

    Президент США направляется на на похороны Папы Римского Франциска.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик. Преступление могли организовать украинские спецслужбы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что гибель Москалика свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

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    26 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, в результате подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила ФСБ России.

    Агент украинских спецслужб Игнат Кузин был задержан ФСБ России после проведения неотложных мероприятий. По информации ведомства, Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль Volkswagen Golf, в который установил самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

    Компоненты для взрывного устройства, по данным ФСБ, были извлечены Кузиным из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины, после чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

    Кузин доставлен сотрудниками ФСБ в Следственный комитет России для проведения следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств) УК России, отмечает ведомство.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

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    26 апреля 2025, 11:58 • Новости дня
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гибель сына заместителя директора ЦРУ США Майкла Глосса в ходе конфликта на Украине подтвердила пресс-служба ведомства, сообщил телеканал NBC News.

    Представитель ЦРУ сообщил телеканалу NBC News, что 21-летний Глосс скончался весной 2024 года, не уточнив, за какую сторону он воевал, передает ТАСС. В ЦРУ назвали смерть Майкла Глосса частным делом семьи и не вопросом национальной безопасности.

    Как отмечает The Washington Post, отец погибшего Ларри Глосс рассказал, что его сын «погиб на территории Донецкой Народной Республики, сражаясь на стороне России против Вооруженных сил Украины». Отец подчеркнул: «Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами». По информации семьи, свидетельство о смерти, выданное в России, указывает, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, а похороны прошли в декабре после передачи останков родным.

    Накануне СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ на Украине.

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    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный скульптор Зураб Церетели, прощание с которым проходит в Тбилиси в субботу, приобрел масштаб в России, за что в Грузии должны быть признательны, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказал, что экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии «нередко обращался к Зурабу Церетели с просьбами приложить усилия для урегулирования тех или иных вопросов в столице России, которые могли быть на пользу Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, – сказал глава администрации бывшего президента Грузии. – Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы».

    По словам Мамрадзе, «в Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб».

    «Так он стал известен всему миру, его скульптуры установлены в разных странах. Можно вспомнить, что именно в Москве в 1997 году Церетели познакомился с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который отзывался о нем как о «авторитетном, влиятельном человеке», – сказал Мамрадзе.

    Эксперт отметил, что «Церетели умел создавать особую доверительную атмосферу, которая способствовала налаживаю политических контактов».

    «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», – отметил Мамрадзе.

    По словам аналитика, «трудно сказать, мог бы сегодня Церетели способствовать развитию отношений двух стран, так как война 2008 года привела к разрыву дипломатических отношений».

    «Однако очень важно, что между двумя странами сохранились гуманитарные, экономические контакты, что, безусловно, не могло бы не радовать Зураба Церетели как великого грузинского художника и скульптора, состоявшегося в России», – отметил он.

    Напомним, скульптор Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. В четверг гроб с его телом доставили в Тбилиси из Москвы. В субботу в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона Тбилиси началась церемония прощания с Церетели. Скульптора похоронят на территории Дидубийского пантеона, где покоится супруга мастера Инесса Андроникашвили.

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    25 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США

    Политолог Ткаченко: Россия и США не станут искусственно приближать заключение сделки по Украине

    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    США в диалоге с Россией пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, а значит, Дональд Трамп не станет наспех заключать мир, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко и американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    «Дональд Трамп, судя по всему, понимает: если США не удастся "выскочить" из процесса урегулирования конфликта на Украине в ближайшие недели, дипломатическая неразбериха может затянуться на долгое время. И каждый день без разрешения кризиса будет стоить ему репутации», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Именно поэтому Трамп может сместить российско-американские переговоры в сторону двухстороннего сотрудничества. Вашингтон допускает, что Украина в наших контактах станет периферийной темой, и Москва, по всей видимости, не возражает против подобного развития событий», – поясняет он.

    «То есть искусственно приближать заключение мирного соглашения никто не станет. Неслучайно помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на встрече обсуждалась возможность возобновления прямого диалога Киева и Москвы. Это качественно новое заявление, достаточно серьезно меняющее ситуацию», – говорит собеседник.

    «Возникает вопрос: а кто мог бы стать переговорным лицом со стороны Украины? Ведь Владимир Зеленский не только законодательно обрубил себе возможность общения с Россией, но и в целом является нелегитимным президентом страны. В принципе, при желании сторон начать общение, данную проблему можно легко решить. Также возможно и то, что Киев будет представлять другой человек», – считает эксперт.

    «В целом же разговор двух великих держав снижает вероятность неконтролируемой эскалации. Россия и США выполняют базовую функцию, которую на них возложила история», – считает американист Дмитрий Дробницкий. В этой связи важен и определенный символизм, так как переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

    Однако, как считает политолог, «весной и летом мира на Украине, похоже, не будет»: против этого выступают европейцы и Владимир Зеленский, а у президента США нет рычагов влияния на них. «Но консультации продолжаются, высказываются меры доверия, процесс идет».

    По его словам, особенность ситуации состоит в том, что «одна четверть Запада, то есть пол-Америки, готова вести дела с Россией, а другая часть Америки и вся Европа, а это три четверти Запада, хотят воевать с Россией, потому что это способ их существования».

    «При этом в свои первые 100 дней в Белом доме Трамп профукал все, что касается украинского трека. Он подошел к кобыле не с того конца и получил копытом в лоб. А теперь делает вид, что у него все хорошо. К сожалению, он сделал мало для победы над своими врагами, которые, помимо прочего, требуют продолжения войны с Россией и участия США в этой войне», – полагает эксперт.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны также участие принимали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит Уиткоффа примером челночной дипломатии. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Трампа Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями в Белый дом.

    Как позже рассказал Ушаков, встреча позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Стороны обсуждали в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Ушаков также отметил символизм события, напомнив, что в этот день 80 лет назад произошла встреча советских и американских войск на Эльбе. В те годы страны были союзниками и вели борьбу с фашизмом.

    В свою очередь, Дональд Трамп также высоко оценил итоги прошедших переговоров, сообщает Reuters. «У Уиткоффа была хорошая встреча», – заявил он. Трамп также добавил, что совместная работа над мирным соглашением «идет гладко, успех, похоже, еще впереди».

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    26 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    Президент Литвы призвал пересмотреть христианский постулат о запрете насилия

    Президент Литвы Науседа призвал пересмотреть христианский постулат о запрете насилия

    Президент Литвы призвал пересмотреть христианский постулат о запрете насилия
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Литвы Гитанас Науседа, находясь на похоронах Папы Римского Франциска, заявил о необходимости пересмотра христианского постулата о непротивлении злу насилием.

    В разговоре с журналистами он подчеркнул: «Считаю, что иногда нужна и сила. Дать отпор злу – в этом нет ничего нехристианского». По мнению Науседы, современные геополитические реалии требуют пересмотреть привычные взгляды, передает ТАСС.

    Он отметил, что свои заявления основывает на идее защиты. «Это желание защитить силы здорового мира от уничтожения», – добавил он. Литовский лидер подчеркнул, что текущая ситуация в мире обязывает «провести некоторую ревизию христианских ценностей».

    Ранее президент Литвы заявил о претензиях на Калининград. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Литву в территориальных притязаниях на Россию.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол

    Американист Васильев: Задача Трампа – продавить союзников в отношении российско-американского соглашения по Украине

    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Видимо, в ходе визита Стивена Уиткоффа в Россию Москва и Вашингтон согласовали все основные пункты по урегулированию ситуации на Украине, теперь США остается протолкнуть этот план через Лондон, Киев и Брюссель, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. О согласовании основных пунктов мирного соглашения заявил президент США Дональд Трамп.

    «Все зависит от того, в какой степени Трамп сможет продавить своих союзников в отношении согласованного российско-американского соглашения по ситуации на Украине», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По его словам, в переговорах участвуют четыре стороны – Москва, Вашингтон, Брюссель и Киев: «Американцы сначала пошли по традиционному пути 3+1 и предложили собственный план в расчете на то, что к нему присоединятся западноевропейские союзники и Киев. Но, как показала встреча в Лондоне, этого не произошло. И тогда американская администрация, видимо, после согласования с Москвой, пошла по пути 2+2. И во время приезда в Москву в пятницу спецпосланника Стивена Уиткоффа все основные детали были согласованы».

    По прогнозу эксперта, финализировать итоговое соглашение стороны могут к концу апреля или к восьмому-девятому мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы во Второй Мировой войне, «а дальше начнется основная интрига». «Вашингтон взял на себя задачу протолкнуть через абстрактный Лондон, Киев и Брюссель американо-российский план, действуя по принципу «разделяй и властвуй», – рассуждает Васильев.

    По его словам, для западноевропейских союзников Украины будет чрезвычайно сложно выступить против согласованного плана, «поскольку они не участвуют в переговорах». «Максимум, что они могут – это воздержаться, но тогда все спихнут на Киев. Это уже прозвучало в словах британского премьера Кира Стармера, когда он сказал, что вопрос статуса Крыма – это проблема Киева», – подчеркнул собеседник.

    Если Украина откажется поддержать это соглашение, то ей укажут на то, чтобы она сама вступала в переговоры с Москвой: «Этот вариант тоже просчитали. Видимо, поэтому Владимир Путин заявил Уиткоффу о готовности к переговорам с украинской стороной, прекрасно зная, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. То есть получается, что Киев загоняют в угол. Возможно, появится повод отказать ему в предоставлении основной военной помощи. У Зеленского безвыходная ситуация, Трамп считает, что он дожмет Киев», – добавил спикер.

    Васильев также отметил сдержанность российской дипломатии, которая в отличие от Украины и США не раскрывает подробностей о ходе переговоров.

    «Такая сдержанность – это самое главное, что сегодня остается делать.

    Имеет место согласованная позиция. Москва и Вашингтон вступили в совершенно очевидные соглашения. По умолчанию этой договоренности Москва не хочет вредить Трампу и чтобы президента США не обвиняли в том, что за основу соглашения он взял позицию России. Сегодня это должно выглядеть как совместная и равноправная российско-американская договоренность», – пояснил американист.

    Что касается челночной дипломатии между Россией и США, когда Уиткофф лично передает письменные послания президентов, то все это вызвано вопросами конфиденциальности: «В Вашингтоне произошел скандал вокруг использования мессенджера Signal должностными лицами США. Чиновникам и даже ближайшему окружению Трампа нет доверия. Поэтому делается все для того, чтобы никто ничего не знал о ходе переговоров. Сегодня глубинное государство по обе стороны океана – серьезный и возмущающий фактор, поэтому все переговоры затемнены и проходят тет-а-тет, с глазу на глаз. Двое есть, третий не лезь».

    Васильев напомнил, что до появления интернета и других современных средств коммуникации секретные договоренности были основой дипломатии.

    «Переговоры всегда вел очень узкий круг людей. Вся дипломатия чуть ли не до конца XX века считалась секретной. И сейчас переговоры ведутся по модели 1939 года – с точки зрения формы. Есть договор, а к нему добавляются секретные приложения. Вот сегодня мировая дипломатия все больше клонится к этой модели», – считает политолог.

    Кроме того, процесс переговоров, пояснил Васильев, бывает двойной: либо сверху вниз, либо снизу вверх. Сегодня переговоры идут по принципу сверху вниз. Хотя во времена оные все переговоры шли снизу вверх. «Сначала договаривались на уровне послов, помощников и затем передавали наверх. А когда переговоры идут сверху вниз, они возвращаются к той модели, которая была в начале XIX века», – пояснил Васильев.

    Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о согласовании основных положений возможного соглашения по урегулированию украинского конфликта. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    Состоявшаяся накануне четвертая по счету встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

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    26 апреля 2025, 02:42 • Новости дня
    Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы

    Верховный суд признал самообороной убийство напавших при угрозе детям

    Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд разъяснил, что использование ножа можно признать самообороной, если нападение совершает группа лиц и существует угроза детям.

    Верховный суд России вынес разъяснение о применении ножей для самообороны, если нападавших несколько и существует опасность для детей, передает РИА «Новости».

    Поводом стало дело жителя Твери, на которого во дворе его дома напали трое мужчин с палками, когда он держал свою маленькую дочь на руках. Мужчина схватил нож и нанес удары нападавшим, в результате чего все трое скончались.

    Следствие первоначально предъявило ему обвинение по статье убийства, однако суд признал его действия самообороной. Пострадавшие оспорили решение, дойдя до Верховного суда, но высшая инстанция оставила оправдательный приговор в силе.

    В Верховном суде подчеркнули, что агрессивное поведение нападавших, их численность, применение оружия и угроза детям позволяли мужчине действовать для защиты семьи. Дело включено в судебный обзор для единообразного применения подобных решений в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родные Михаила Хачатуряна заявили о намерении обжаловать его посмертное осуждение за насилие над дочерями, а его сестра Наира подчеркнула несогласие семьи с приговором.

    В другом деле эксперты отметили, что если будет доказано, что 15-летняя школьница, убившая отца, действовала в пределах необходимой обороны, она может быть признана невиновной и даже потерпевшей, как это было в деле сестер Хачатурян, которых признали жертвами домашнего тирана.

    В то же время суд Нижегородской области смягчил приговор охраннику Павлу Червякову, заменив ему срок в пять с половиной лет колонии на год ограничения свободы за убийство наркомана, напавшего на детский лагерь.

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    26 апреля 2025, 12:16 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Wargaming и «Лесты»
    Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Wargaming и «Лесты»
    @ wargamins.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генпрокуратура России требует через суд признать объединение владельцев компании «Леста» и Wargaming экстремистским и передать государству их доли в бизнесе.

    Генпрокуратура России обратилась в Таганский суд Москвы с требованием признать экстремистским объединение, в которое входят владелец компании «Леста» Малик Хатажаев и собственник Wargaming.net Виктор Кислый, сообщает РИА «Новости». Ведомство требует запретить деятельность ответчиков на территории России и взыскать в доход государства их доли в уставном капитале компаний «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва».

    В иске указано, что Кислый и Хатажаев входят в экстремистское объединение и осуществляют соответствующую деятельность в стране. К заявлению приложены публикации, где освещается антироссийская позиция игр World of Tanks и инициативы Wargaming, связанные с поддержкой Украины, в том числе проекты по сбору средств на реанимобили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студия Lesta Games получила от компании Wargaming контроль над развитием российских и белорусских версий игр весной 2022 года, а популярные проекты World of Warships и World of Tanks сменили в России названия на «Мир кораблей» и «Мир танков».

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