На южном берегу Крыма произошло два землетрясения

В Ялтинском регионе зафиксированы два землетрясения и шесть афтершоков

Tекст: Дарья Григоренко

Как заявила Бондарь, первый толчок был зафиксирован в 4:59 мск недалеко от сейсмической станции «Ялта». Он имел энергетический класс 9,1 и магнитуду 2,8, предположительно достигая 2,5-3 баллов в эпицентре, передает РИА «Новости».

После первого землетрясения последовало шесть слабых афтершоков. Второй толчок, более слабый, произошел в 12:09 мск и имел энергетический класс 7,7 и магнитуду 2,0. По словам Бондарь, сейсмическая активность в Ялтинском районе считается нормальной, и прогнозировать более сильные землетрясения пока невозможно.

Она отметила, что в 2024 году в этом районе наблюдалось сейсмическое затишье, однако с начала 2025 года сейсмическая активность возобновилась. «Зона заиграла», – пояснила Бондарь, выразив надежду на спокойное течение этих «игр». Она также добавила, что время от времени активизация сейсмичности характерна для различных районов Крыма.

Ранее в Сочи произошло новое небольшое землетрясение. Как писала газета ВЗГЛЯД, ранним утром 11 января в Сочи произошли несколько слабых землетрясений, которые ощутили жители в разных районах города.