Набиуллина заявила о снижении вероятности роста ставки ЦБ

Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ставки ЦБ

Tекст: Дарья Григоренко

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки снизилась. Она отметила: «Если вы посмотрите на наш прогноз по ключевой ставке в этом году, вы увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение ставки. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась», передает ТАСС.

Кроме того, Набиуллина пояснила, что сохранение жестких денежно-кредитных условий останется необходимым на длительный срок. Даже при снижении номинальной ключевой ставки, если будут снижаться инфляционные ожидания, Центральный банк продолжит придерживаться требуемой жесткости денежно-кредитной политики.

Ранее Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика – это проверенное средство для эффективного воздействия на экономику.

Напомним, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых уже четвертый раз подряд, а после этого решения курс рубля на Московской бирже начал снижаться, а юань подорожал.