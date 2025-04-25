Новые требования Зеленского к России и Трампу

Геворг Мирзаян
Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой
Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.
Игорь Караулов
Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной
Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.
Анна Долгарева
Войну вывозит человек в бронежилете
Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.