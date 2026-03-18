Консульство: Погибшая на Пхукете туристка оказалась гражданкой Узбекистана
Жертвой аварии с туристическим автобусом в Таиланде стала приезжая из Узбекистана, а не гражданка Российской Федерации, сообщил генеральный консул России в этом городе Егор Иванов.
Он отметил, что в результате аварии все же пострадало восемь россиян, а также четыре гражданина Узбекистана, передает РИА «Новости».
Остальных туристов развезли по больницам, где врачи оказали им необходимую помощь. Сейчас в госпиталях остаются трое россиян, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Таиландская полиция начала расследование причин и обстоятельств дорожного происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с туристическим микроавтобусом на острове Пхукет погибла гражданка России.