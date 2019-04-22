Результат Зеленского оказался рекордным в истории Украины

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с более чем 73% голосов по итогам обработки 95% электронных протоколов, и это является рекордом для страны.

Предварительный результат уже можно считать рекордом, поскольку ранее ни одному главе государства в истории Украины не удавалось заручиться такой поддержкой избирателей, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд на выборах принадлежал Леониду Кравчуку, который на выборах президента в 1991 году в первом туре получил 62% голосов, а его оппонент Вячеслав Черновол – 23%.

Петр Порошенко на выборах в 2014 году набрал 54,7% голосов избирателей, его предшественник Виктор Янукович в 2010 году – 48,9%. В 2004 году Виктор Ющенко победил на выборах с 52%, а Леонид Кучма в 1994-м – 52%.

Кроме того, Зеленский стал первым президентом Украины, который ранее не находился во власти.

По словам главы ЦИК Украины Татьяны Слипачук, нарушения, которые были зафиксированы на выборах, никак не повлияют на исход голосования.

«Мы не видим оснований для того, чтобы какие-либо нарушения, которые имели место... имели влияние на результаты голосования», – цитирует Слипачук РИА «Новости».

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Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также бывший президент Украины Виктор Янукович поздравили Зеленского с избранием на пост президента Украины.

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