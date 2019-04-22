Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на украинских выборах.

Обращение политика распространил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

«Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее», – говорится в поздравлении.

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Янукович упомянул и проигравшего выборы Петра Порошенко с командой, отметив, что «избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием».

Также политик пожелал Зеленскому восстановить справедливость и законность на Украине, а также улучшить жизнь украинцев.

Напомним, после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей (после подсчета чуть более 80% протоколов у него было 73,09% голосов).

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